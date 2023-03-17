Качалов о мировой рецессии: мир становится другим, и мы живем в позитивной половине

"Безусловно, кризисы возвращаются, и на сегодняшний день мы, судя по всему, наблюдаем большую, глобальную макроволну. Известно, что маленькие волны кризиса могут идти с диапазоном от пяти до восьми лет. Но существуют большие циклы Кондратьева, и большие циклы макроэкономического развития столетнего и более уровня. Как мы видим, мы подходим к "столетнему юбилею Великого кризиса", это и рождает мрачные иллюзии и ассоциации. Вероятность этого большая: последние 10-15 лет ФРС США усиленно выходила из-под гнета наступающего Великого кризиса, и каждый раз они делали это с помощью большого печатного станка", – сказал Качалов.