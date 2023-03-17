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Качалов о мировой рецессии: мир становится другим, и мы живем в позитивной половине
Качалов о мировой рецессии: мир становится другим, и мы живем в позитивной половине
После закрытия двух крупных банков в Америке возникла паника: пошли разговоры об угрозе системного кризиса, экономического краха и повторения Великой... 17.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-17T17:25+0300
2023-03-17T17:25+0300
2023-03-17T17:36+0300
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Экономист о возможности мировой рецессии: кризисы возвращаются
Экономист о возможности мировой рецессии: кризисы возвращаются
Он добавил, что мировых кризисов как таковых не бывало, они носили локальный характер. И сейчас мир можно разделить на две макрозоны: европейско-атлантическую и российско-азиатскую, в которой у первых свои экономические проблемы, а у вторых – экономические тренды и потенциалы экономического роста.
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подкасты, экономика, экономический кризис, аудио
подкасты, экономика, экономический кризис, аудио
Качалов о мировой рецессии: мир становится другим, и мы живем в позитивной половине
17:25 17.03.2023 (обновлено: 17:36 17.03.2023)
После закрытия двух крупных банков в Америке возникла паника: пошли разговоры об угрозе системного кризиса, экономического краха и повторения Великой депрессии. В беседе с радио Sputnik экономист Игорь Качалов рассказал о возможности наступления мирового кризиса.
"Безусловно, кризисы возвращаются, и на сегодняшний день мы, судя по всему, наблюдаем большую, глобальную макроволну. Известно, что маленькие волны кризиса могут идти с диапазоном от пяти до восьми лет. Но существуют большие циклы Кондратьева, и большие циклы макроэкономического развития столетнего и более уровня. Как мы видим, мы подходим к "столетнему юбилею Великого кризиса", это и рождает мрачные иллюзии и ассоциации. Вероятность этого большая: последние 10-15 лет ФРС США усиленно выходила из-под гнета наступающего Великого кризиса, и каждый раз они делали это с помощью большого печатного станка", – сказал Качалов.
Он добавил, что мировых кризисов как таковых не бывало, они носили локальный характер. И сейчас мир можно разделить на две макрозоны: европейско-атлантическую и российско-азиатскую, в которой у первых свои экономические проблемы, а у вторых – экономические тренды и потенциалы экономического роста.