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ПЦР-тест Аслана Бжания оказался отрицательным

ПЦР-тест Аслана Бжания оказался отрицательным

Уточняется, что режим самоизоляции президента завершится сегодня, в 18:00. 17.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Лабораторный ПЦР-тест президента Абхазии Аслана Бжания оказался отрицательным, сообщает пресс-служба главы государства. "Президент Аслан Бжания прошел лабораторное ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Точное тестирование не выявило РНК вируса Sars-Cov-2 в образцах биоматериала Аслана Бжания", – говорится в сообщении.О том, что глава государства 14 марта ушел на самоизоляцию в связи с подозрением на COVID-19, стало известно в четверг, 16 марта. Решение было принято в связи с тем, что экспресс-тест на антиген оказался положительным.

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