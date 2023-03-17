https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/ptsr-test-aslana-bzhaniya-okazalsya-otritsatelnym-1044703787.html
ПЦР-тест Аслана Бжания оказался отрицательным
ПЦР-тест Аслана Бжания оказался отрицательным
Уточняется, что режим самоизоляции президента завершится сегодня, в 18:00. 17.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-17T18:06+0300
2023-03-17T18:06+0300
2023-03-17T18:12+0300
в абхазии
абхазия
новости
аслан бжания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044011199_0:349:2048:1501_1920x0_80_0_0_7b4c3167d5ee64f36cacf9952eda2106.jpg
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Лабораторный ПЦР-тест президента Абхазии Аслана Бжания оказался отрицательным, сообщает пресс-служба главы государства. "Президент Аслан Бжания прошел лабораторное ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Точное тестирование не выявило РНК вируса Sars-Cov-2 в образцах биоматериала Аслана Бжания", – говорится в сообщении.О том, что глава государства 14 марта ушел на самоизоляцию в связи с подозрением на COVID-19, стало известно в четверг, 16 марта. Решение было принято в связи с тем, что экспресс-тест на антиген оказался положительным.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044011199_0:157:2048:1693_1920x0_80_0_0_eaca28c1451bc13458e8d415150a7b42.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, аслан бжания
абхазия, новости, аслан бжания
ПЦР-тест Аслана Бжания оказался отрицательным
18:06 17.03.2023 (обновлено: 18:12 17.03.2023)
Уточняется, что режим самоизоляции президента завершится сегодня, в 18:00.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik.
Лабораторный ПЦР-тест президента Абхазии Аслана Бжания оказался отрицательным, сообщает
пресс-служба главы государства.
"Президент Аслан Бжания прошел лабораторное ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Точное тестирование не выявило РНК вируса Sars-Cov-2 в образцах биоматериала Аслана Бжания", – говорится в сообщении.
О том, что глава государства 14 марта ушел на самоизоляцию в связи с подозрением на COVID-19, стало известно в четверг, 16 марта. Решение было принято в связи с тем, что экспресс-тест на антиген оказался положительным.