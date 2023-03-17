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Звуки гор: выступления артистов из Чечни в Абхазии

Звуки гор: выступления артистов из Чечни в Абхазии

Дни чеченской культуры открылись в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 13 марта и продлились до 17 числа. 17.03.2023, Sputnik Абхазия

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В течении нескольких дней абхазские зрители могли познакомиться с театральным искусством Чечни – Государственный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова выступил в РУСДРАМе со спектаклем "Бэла", в Госфилармонии состоялся концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова.Последним культурным подарком для жителей Абхазии стал концерт Государственного академического ансамбля народного танца "Вайнах".

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