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https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/zvuki-gor-vystupleniya-artistov-iz-chechni-v-abkhazii-1044690494.html
Звуки гор: выступления артистов из Чечни в Абхазии
Звуки гор: выступления артистов из Чечни в Абхазии
Дни чеченской культуры открылись в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 13 марта и продлились до 17 числа. 17.03.2023, Sputnik Абхазия
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В течении нескольких дней абхазские зрители могли познакомиться с театральным искусством Чечни – Государственный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова выступил в РУСДРАМе со спектаклем "Бэла", в Госфилармонии состоялся концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова.Последним культурным подарком для жителей Абхазии стал концерт Государственного академического ансамбля народного танца "Вайнах".
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фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото

Звуки гор: выступления артистов из Чечни в Абхазии

21:26 17.03.2023
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Дни чеченской культуры открылись в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 13 марта и продлились до 17 числа.
В течении нескольких дней абхазские зрители могли познакомиться с театральным искусством Чечни – Государственный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова выступил в РУСДРАМе со спектаклем "Бэла", в Госфилармонии состоялся концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова.
Последним культурным подарком для жителей Абхазии стал концерт Государственного академического ансамбля народного танца "Вайнах".
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дни культуры Чеченской Республики прошли в Абхазии с ошеломительным успехом.

Дни культуры Чеченской Республики прошли в Абхазии с ошеломительным успехом. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дни культуры Чеченской Республики прошли в Абхазии с ошеломительным успехом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Они начались с показа спектакля "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени"…

Они начались с показа спектакля &quot;Бэла&quot; по мотивам романа Лермонтова &quot;Герой нашего времени&quot;… - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Они начались с показа спектакля "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени"…

© Sputnik / Томас Тхайцук

...в постановке Государственного русского драматического театра Грозного.

...в постановке Государственного русского драматического театра Грозного. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

...в постановке Государственного русского драматического театра Грозного.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазскую публику порадовали и чеченские музыканты.

Абхазскую публику порадовали и чеченские музыканты. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазскую публику порадовали и чеченские музыканты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мастерство артистов Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова превзошло самые смелые ожидания зрителей.

Мастерство артистов Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова превзошло самые смелые ожидания зрителей. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мастерство артистов Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова превзошло самые смелые ожидания зрителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гастроли чеченских артистов привлекли внимание и руководства республики, члены Кабмина с удовольствием посещали каждый концерт.

Гастроли чеченских артистов привлекли внимание и руководства республики, члены Кабмина с удовольствием посещали каждый концерт. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гастроли чеченских артистов привлекли внимание и руководства республики, члены Кабмина с удовольствием посещали каждый концерт.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мелодии чеченские музыканты исполняли на традиционных инструментах.

Мелодии чеченские музыканты исполняли на традиционных инструментах. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мелодии чеченские музыканты исполняли на традиционных инструментах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А их звонкие голоса вокалистов не оставили никого равнодушными.

А их звонкие голоса вокалистов не оставили никого равнодушными. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

А их звонкие голоса вокалистов не оставили никого равнодушными.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Артисты из ансамбля "Вайнах" выступали в роскошных, богато украшенных костюмах.

Артисты из ансамбля &quot;Вайнах&quot; выступали в роскошных, богато украшенных костюмах. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Марианна Кубрава

Артисты из ансамбля "Вайнах" выступали в роскошных, богато украшенных костюмах.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В некоторых танцах использовался реквизит, например, в танце "Встреча у родника", где по сюжету которого красавица встречается с отважным горцем.

В некоторых танцах использовался реквизит, например, в танце &quot;Встреча у родника&quot;, где по сюжету которого красавица встречается с отважным горцем. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Марианна Кубрава

В некоторых танцах использовался реквизит, например, в танце "Встреча у родника", где по сюжету которого красавица встречается с отважным горцем.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В последний вечер в Абхазии гости не только пели и танцевали, но и виртуозно играли на барабанах.

В последний вечер в Абхазии гости не только пели и танцевали, но и виртуозно играли на барабанах. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Марианна Кубрава

В последний вечер в Абхазии гости не только пели и танцевали, но и виртуозно играли на барабанах.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Несмотря на то, что чеченцы - такие же горцы, как и абхазы, их культура сильно отличается от нашей.

Несмотря на то, что чеченцы - такие же горцы, как и абхазы, их культура сильно отличается от нашей. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Марианна Кубрава

Несмотря на то, что чеченцы - такие же горцы, как и абхазы, их культура сильно отличается от нашей.

© Sputnik / Марианна Кубрава

И жители Абхазии смогли убедиться в этом воочию, сполна насладившись мастерством лучших артистов Чеченской республики.

И жители Абхазии смогли убедиться в этом воочию, сполна насладившись мастерством лучших артистов Чеченской республики. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Марианна Кубрава

И жители Абхазии смогли убедиться в этом воочию, сполна насладившись мастерством лучших артистов Чеченской республики.

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