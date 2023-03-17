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Звуки гор: выступления артистов из Чечни в Абхазии
Звуки гор: выступления артистов из Чечни в Абхазии
Дни чеченской культуры открылись в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 13 марта и продлились до 17 числа. 17.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-17T21:26+0300
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В течении нескольких дней абхазские зрители могли познакомиться с театральным искусством Чечни – Государственный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова выступил в РУСДРАМе со спектаклем "Бэла", в Госфилармонии состоялся концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова.Последним культурным подарком для жителей Абхазии стал концерт Государственного академического ансамбля народного танца "Вайнах".
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фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото
Звуки гор: выступления артистов из Чечни в Абхазии
Дни чеченской культуры открылись в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 13 марта и продлились до 17 числа.
В течении нескольких дней абхазские зрители могли познакомиться с театральным искусством Чечни – Государственный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова выступил в РУСДРАМе со спектаклем "Бэла", в Госфилармонии состоялся концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова.
Последним культурным подарком для жителей Абхазии стал концерт Государственного академического ансамбля народного танца "Вайнах".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дни культуры Чеченской Республики прошли в Абхазии с ошеломительным успехом.
Дни культуры Чеченской Республики прошли в Абхазии с ошеломительным успехом.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Они начались с показа спектакля "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени"…
Они начались с показа спектакля "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени"…
© Sputnik / Томас Тхайцук
...в постановке Государственного русского драматического театра Грозного.
...в постановке Государственного русского драматического театра Грозного.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазскую публику порадовали и чеченские музыканты.
Абхазскую публику порадовали и чеченские музыканты.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мастерство артистов Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова превзошло самые смелые ожидания зрителей.
Мастерство артистов Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова превзошло самые смелые ожидания зрителей.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гастроли чеченских артистов привлекли внимание и руководства республики, члены Кабмина с удовольствием посещали каждый концерт.
Гастроли чеченских артистов привлекли внимание и руководства республики, члены Кабмина с удовольствием посещали каждый концерт.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мелодии чеченские музыканты исполняли на традиционных инструментах.
Мелодии чеченские музыканты исполняли на традиционных инструментах.
© Sputnik / Томас Тхайцук
А их звонкие голоса вокалистов не оставили никого равнодушными.
А их звонкие голоса вокалистов не оставили никого равнодушными.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Артисты из ансамбля "Вайнах" выступали в роскошных, богато украшенных костюмах.
Артисты из ансамбля "Вайнах" выступали в роскошных, богато украшенных костюмах.
© Sputnik / Марианна Кубрава
В некоторых танцах использовался реквизит, например, в танце "Встреча у родника", где по сюжету которого красавица встречается с отважным горцем.
В некоторых танцах использовался реквизит, например, в танце "Встреча у родника", где по сюжету которого красавица встречается с отважным горцем.
© Sputnik / Марианна Кубрава
В последний вечер в Абхазии гости не только пели и танцевали, но и виртуозно играли на барабанах.
В последний вечер в Абхазии гости не только пели и танцевали, но и виртуозно играли на барабанах.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Несмотря на то, что чеченцы - такие же горцы, как и абхазы, их культура сильно отличается от нашей.
Несмотря на то, что чеченцы - такие же горцы, как и абхазы, их культура сильно отличается от нашей.
© Sputnik / Марианна Кубрава
И жители Абхазии смогли убедиться в этом воочию, сполна насладившись мастерством лучших артистов Чеченской республики.
И жители Абхазии смогли убедиться в этом воочию, сполна насладившись мастерством лучших артистов Чеченской республики.