https://sputnik-abkhazia.ru/20230318/chislo-pogibshikh-pri-zemletryaseniyakh-v-turtsii-prevysilo-495-tysyach-cheleovek-1044726810.html

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49,5 тысяч челеовек

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49,5 тысяч челеовек

Специалисты завершили расчистку 22% завалов спустя полтора месяца после землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции. 18.03.2023, Sputnik Абхазия

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турция

землетрясение

в мире

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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49,5 тысячи, среди них около 7 тысяч иностранцев, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".

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турция, землетрясение, в мире