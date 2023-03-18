https://sputnik-abkhazia.ru/20230318/chislo-pogibshikh-pri-zemletryaseniyakh-v-turtsii-prevysilo-495-tysyach-cheleovek-1044726810.html
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49,5 тысяч челеовек
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49,5 тысяч челеовек
Специалисты завершили расчистку 22% завалов спустя полтора месяца после землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции. 18.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-18T19:50+0300
2023-03-18T19:50+0300
2023-03-18T19:50+0300
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землетрясение
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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49,5 тысячи, среди них около 7 тысяч иностранцев, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".
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турция, землетрясение, в мире
турция, землетрясение, в мире
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49,5 тысяч челеовек
Специалисты завершили расчистку 22% завалов спустя полтора месяца после землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49,5 тысячи, среди них около 7 тысяч иностранцев, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.
"В результате землетрясений в центре Кахраманмараша погибли 49 589 человек, в том числе 6 807 иностранных граждан", - сообщил Октай, слова которого приводит газета Star.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".