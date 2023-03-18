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Чувствовала себя случайным ребенком в семье. "Страхи/Детские травмы"
Чувствовала себя случайным ребенком в семье. "Страхи/Детские травмы"
У Полины с детства была большая семья: мама, папа, две сводные сестры, брат, отчим и мачеха. Все в хороших отношениях. Однако в девочке развилось чувство... 18.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-18T15:00+0300
2023-03-18T15:00+0300
2023-03-18T14:24+0300
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Чувствовала себя случайным ребенком в семье. "Страхи/Детские травмы"
Чувствовала себя случайным ребенком в семье. "Страхи/Детские травмы"
У Полины с детства была большая семья: мама, папа, две сводные сестры, брат, отчим и мачеха. Все в хороших отношениях. Однако в девочке развилось чувство неполноценности — Полина считала себя случайным ребенком, стремилась добиться любви и признания от родителей. "Семья — это не навсегда" — так героиня думает до сих пор. Как изменить установку?Историю героини Полины разбирают главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, подкасты, аудио
У Полины с детства была большая семья: мама, папа, две сводные сестры, брат, отчим и мачеха. Все в хороших отношениях. Однако в девочке развилось чувство неполноценности — Полина считала себя случайным ребенком, стремилась добиться любви и признания от родителей. "Семья — это не навсегда" — так героиня думает до сих пор. Как изменить установку?
Историю героини Полины разбирают главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов
и ведущая подкаста Наталья Лосева.