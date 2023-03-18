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Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения с Россией
Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения с Россией
Крым и Севастополь отмечают девятую годовщину вхождения в состав России. 18.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-18T16:20+0300
2023-03-18T16:20+0300
2023-03-18T16:20+0300
крым
россия
владимир путин
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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Президент Владимир Путин приехал в Крым в годовщину его воссоединения с Россией, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Вестей".Глава государства прибыл в Севастополь, где ему показали Школу искусств и детский центр "Корсунь" в Херсонесе.Крым и Севастополь отмечают девятую годовщину вхождения в состав России. Они стали российскими регионами 18 марта 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией, Запад ее в этом поддерживает.
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крым, россия, владимир путин
крым, россия, владимир путин
Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения с Россией
Крым и Севастополь отмечают девятую годовщину вхождения в состав России.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik.
Президент Владимир Путин приехал в Крым в годовщину его воссоединения с Россией, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Вестей"
.
Глава государства прибыл в Севастополь, где ему показали Школу искусств и детский центр "Корсунь" в Херсонесе.
Крым и Севастополь отмечают девятую годовщину вхождения в состав России. Они стали российскими регионами 18 марта 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией, Запад ее в этом поддерживает.