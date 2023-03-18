https://sputnik-abkhazia.ru/20230318/putin-priekhal-v-krym-v-godovschinu-vossoedineniya-s-rossiey-1044720458.html

Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения с Россией

Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения с Россией

Крым и Севастополь отмечают девятую годовщину вхождения в состав России. 18.03.2023, Sputnik Абхазия

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крым

россия

владимир путин

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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Президент Владимир Путин приехал в Крым в годовщину его воссоединения с Россией, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Вестей".Глава государства прибыл в Севастополь, где ему показали Школу искусств и детский центр "Корсунь" в Херсонесе.Крым и Севастополь отмечают девятую годовщину вхождения в состав России. Они стали российскими регионами 18 марта 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией, Запад ее в этом поддерживает.

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