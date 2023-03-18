https://sputnik-abkhazia.ru/20230318/reysy-v-sochinskom-aeroportu-zaderzhali-iz-za-tumana-1044718360.html
Рейсы в сочинском аэропорту задержали из-за тумана
Рейсы в сочинском аэропорту задержали из-за тумана
18 и 19 марта на территории Сочи местами ожидается туман. Видимость составляет 500-1000 метров. 18.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-18T13:12+0300
2023-03-18T13:12+0300
2023-03-18T13:13+0300
сочи
аэропорт сочи
туман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102517/66/1025176675_0:0:2149:1210_1920x0_80_0_0_16abd55cd917d6e8b69fc5f76072ce53.jpg
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Девятнадцать рейсов были задержаны в международном аэропорту Сочи из-за тумана в субботу, сообщается на сайте аэропорта.В субботу в сочинском аэропорту из-за тумана и плохой видимости, 500-1000 метров, были задержаны девять рейсов в Санкт-Петербург и Москву, а также рейсы в Екатеринбург, Стамбул, Белград, Казань, Баку, Нижний Новгород, Самару, Кемерово, Уфу и Челябинск.В аэропорту работает оперативный штаб для быстрого реагирования на изменяющиеся погодные условия, привлечен дополнительный штат персонала всех служб аэропорта.
сочи
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102517/66/1025176675_261:0:1912:1238_1920x0_80_0_0_5e4340d8ecf29231494ada89ef627355.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сочи, аэропорт сочи, туман
сочи, аэропорт сочи, туман
Рейсы в сочинском аэропорту задержали из-за тумана
13:12 18.03.2023 (обновлено: 13:13 18.03.2023)
18 и 19 марта на территории Сочи местами ожидается туман. Видимость составляет 500-1000 метров.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Девятнадцать рейсов были задержаны в международном аэропорту Сочи из-за тумана в субботу, сообщается на сайте аэропорта.
В субботу в сочинском аэропорту из-за тумана и плохой видимости, 500-1000 метров, были задержаны девять рейсов в Санкт-Петербург и Москву, а также рейсы в Екатеринбург, Стамбул, Белград, Казань, Баку, Нижний Новгород, Самару, Кемерово, Уфу и Челябинск.
"Аэропорт Сочи работает по фактической погоде… На 10:00 14 экипажей воздушных судов различных авиакомпаний приняли решение об уходе на запасные аэродромы", - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.
В аэропорту работает оперативный штаб для быстрого реагирования на изменяющиеся погодные условия, привлечен дополнительный штат персонала всех служб аэропорта.