https://sputnik-abkhazia.ru/20230318/reysy-v-sochinskom-aeroportu-zaderzhali-iz-za-tumana-1044718360.html

Рейсы в сочинском аэропорту задержали из-за тумана

Рейсы в сочинском аэропорту задержали из-за тумана

18 и 19 марта на территории Сочи местами ожидается туман. Видимость составляет 500-1000 метров. 18.03.2023, Sputnik Абхазия

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сочи

аэропорт сочи

туман

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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Девятнадцать рейсов были задержаны в международном аэропорту Сочи из-за тумана в субботу, сообщается на сайте аэропорта.В субботу в сочинском аэропорту из-за тумана и плохой видимости, 500-1000 метров, были задержаны девять рейсов в Санкт-Петербург и Москву, а также рейсы в Екатеринбург, Стамбул, Белград, Казань, Баку, Нижний Новгород, Самару, Кемерово, Уфу и Челябинск.В аэропорту работает оперативный штаб для быстрого реагирования на изменяющиеся погодные условия, привлечен дополнительный штат персонала всех служб аэропорта.

сочи

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