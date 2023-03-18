Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней
19:00 18.03.2023 (обновлено: 19:27 18.03.2023)
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Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней, она уведомила об этом не только устно, но и специальными нотами, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы видим сообщения от сторон зерновой сделки, о том, что сделка продлена на 120 дней, мы неоднократно заявляли - и МИД, и представители России при ООН, о том, что российская сторона уведомила все стороны сделки о том, что продлевает сделку на 60 дней", - сказала она.
Она подчеркнула, что все стороны об этом были уведомлены, не только устно, но и специальными нотами.
Сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.