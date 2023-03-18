https://sputnik-abkhazia.ru/20230318/rossiya-dala-soglasie-na-prodlenie-zernovoy-sdelki-na-60-dney-1044726702.html

Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней

Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней

Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. 18.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-18T19:00+0300

2023-03-18T19:00+0300

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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней, она уведомила об этом не только устно, но и специальными нотами, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что все стороны об этом были уведомлены, не только устно, но и специальными нотами.Сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

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