Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20230318/rossiya-dala-soglasie-na-prodlenie-zernovoy-sdelki-na-60-dney-1044726702.html
Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней
Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней
Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. 18.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-18T19:00+0300
2023-03-18T19:27+0300
турция
россия
украина
оон
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1d/1042321637_0:36:992:594_1920x0_80_0_0_daa2236c3893fd98b17e5d340df21242.jpg
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней, она уведомила об этом не только устно, но и специальными нотами, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что все стороны об этом были уведомлены, не только устно, но и специальными нотами.Сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
турция
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1d/1042321637_71:0:992:691_1920x0_80_0_0_8bf6094bfb0fa93989e33c4d47218dd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
турция, россия, украина, оон, санкции
турция, россия, украина, оон, санкции

Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней

19:00 18.03.2023 (обновлено: 19:27 18.03.2023)
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы - Sputnik Абхазия, 1920, 18.03.2023
© Минобороны Турции
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней, она уведомила об этом не только устно, но и специальными нотами, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим сообщения от сторон зерновой сделки, о том, что сделка продлена на 120 дней, мы неоднократно заявляли - и МИД, и представители России при ООН, о том, что российская сторона уведомила все стороны сделки о том, что продлевает сделку на 60 дней", - сказала она.

Она подчеркнула, что все стороны об этом были уведомлены, не только устно, но и специальными нотами.
Сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.

Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0