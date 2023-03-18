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Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Абхазии
Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Абхазии
С 6 по 17 марта в Абхазии было зафиксировано 76 случаев COVID-19. Один человек умер от последствий коронавирусной инфекции. 18.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-18T10:45+0300
2023-03-18T10:45+0300
2023-03-18T10:45+0300
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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Абхазии. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала главный санитарный врач Алла Беляева.С 6 по 17 марта было зафиксировано 76 случаев коронавируса. Из них к 13 марта четверых тяжелобольных пациентов госпитализировали в инфекционное отделение Гудаутской больницы, один человек скончался от последствий коронавирусной инфекции. Это первый летальный случай с ноября месяца.При этом количество заболевших может быть гораздо больше, так как некоторые для определения вируса используют экспресс-тесты, а некоторые и вовсе не обращаются за диагностикой.Беляева напомнила, что при температуре и других симптомах человеку, в первую очередь, необходимо изолироваться, а затем сдать анализ на ковид. Диагностику по-прежнему проводят в Сухумской инфекционной больнице и лаборатории СЭС.
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covid, абхазия
Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Абхазии
С 6 по 17 марта в Абхазии было зафиксировано 76 случаев COVID-19. Один человек умер от последствий коронавирусной инфекции.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Абхазии. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала главный санитарный врач Алла Беляева.
С 6 по 17 марта было зафиксировано 76 случаев коронавируса. Из них к 13 марта четверых тяжелобольных пациентов госпитализировали в инфекционное отделение Гудаутской больницы, один человек скончался от последствий коронавирусной инфекции. Это первый летальный случай с ноября месяца.
“К сожалению, был один летальный случай - возрастной человек, которому было за 70 лет. По-прежнему тяжело переносят COVID пожилые и люди с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом и избыточным весом. Эти категории людей остаются под угрозой при COVID и любой другой вирусной инфекции”, - отметила Беляева.
При этом количество заболевших может быть гораздо больше, так как некоторые для определения вируса используют экспресс-тесты, а некоторые и вовсе не обращаются за диагностикой.
Беляева напомнила, что при температуре и других симптомах человеку, в первую очередь, необходимо изолироваться, а затем сдать анализ на ковид. Диагностику по-прежнему проводят в Сухумской инфекционной больнице и лаборатории СЭС.