https://sputnik-abkhazia.ru/20230318/stavka-na-turista-kak-nuzhno-razvivat-gagru-1044720173.html
Ставка на туриста: как нужно развивать Гагру
Ставка на туриста: как нужно развивать Гагру
Председатель Гагрского районного собрания Астан Агрба в эфире радио Sputnik рассказал о достижениях района, как планируют развивать город, какие работы по... 18.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-18T15:55+0300
2023-03-18T15:55+0300
2023-03-18T16:18+0300
в абхазии
гагрский район
видео
мультимедиа
отдых в абхазии
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/12/1044719329_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_a958d59498c81b7e2dee7c0b085f0f1a.jpg
Гагра считается одной из главных визитных карточек Абхазии. Ежегодно город выбирают местом отдыха несколько сотен тысяч туристов. В 2022 году их было более 270 тысяч человек.“И в Советское время, и сейчас одним из главных, бюджетообразующих отраслей остается туризм и курортная сфера. по итогам прошлого года сезон был очень хороший. И эти цифры (270 тысяч туристов - прим.) мы смогли собрать благодаря слаженной работе органов местного управления и жителям Гагрского района, которые смогли принять и организовать туристический сезон. Цифры нас радуют. За последние 2-3 года есть динамика. 2021 и 2022 годы были неплохие. Мы надеемся, да и туроператоры говорят, что 2023 год должен быть таким же, как и предыдущие", - сказал председатель Гагрского райсобрания Астан Агрба.При этом, по его словам, у района есть большой туристический потенциал. Сейчас местные власти работают над тем, чтобы сделать город более привлекательным. В первую очередь, по словам Агрба, в Гагре вкладываются в инфраструктуру - ремонтируются дороги, тротуары, благоустраивают парки и скверы, восстанавливают объекты коммунальной инфраструктуры. На эти работы направят и профицитные средства, которые район заработал в 2022 году.По мнению председателя Гагрского собрания, главный инвестор для района - турист, и потому необходимо делать все для комфортного отдыха гостей курортного города.
гагрский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/12/1044719329_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_cadbc1cdca454925db636bbcc00341d2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гагрский район, видео, мультимедиа, отдых в абхазии, абхазия, видео
гагрский район, видео, мультимедиа, отдых в абхазии, абхазия, видео
Ставка на туриста: как нужно развивать Гагру
15:55 18.03.2023 (обновлено: 16:18 18.03.2023)
Председатель Гагрского районного собрания Астан Агрба в эфире радио Sputnik рассказал о достижениях района, как планируют развивать город, какие работы по благоустройству курортного района.
Гагра считается одной из главных визитных карточек Абхазии. Ежегодно город выбирают местом отдыха несколько сотен тысяч туристов. В 2022 году их было более 270 тысяч человек.
“И в Советское время, и сейчас одним из главных, бюджетообразующих отраслей остается туризм и курортная сфера. по итогам прошлого года сезон был очень хороший. И эти цифры (270 тысяч туристов - прим.) мы смогли собрать благодаря слаженной работе органов местного управления и жителям Гагрского района, которые смогли принять и организовать туристический сезон. Цифры нас радуют. За последние 2-3 года есть динамика. 2021 и 2022 годы были неплохие. Мы надеемся, да и туроператоры говорят, что 2023 год должен быть таким же, как и предыдущие", - сказал председатель Гагрского райсобрания Астан Агрба.
При этом, по его словам, у района есть большой туристический потенциал. Сейчас местные власти работают над тем, чтобы сделать город более привлекательным. В первую очередь, по словам Агрба, в Гагре вкладываются в инфраструктуру - ремонтируются дороги, тротуары, благоустраивают парки и скверы, восстанавливают объекты коммунальной инфраструктуры. На эти работы направят и профицитные средства, которые район заработал в 2022 году.
По мнению председателя Гагрского собрания, главный инвестор для района - турист, и потому необходимо делать все для комфортного отдыха гостей курортного города.