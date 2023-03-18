https://sputnik-abkhazia.ru/20230318/stavka-na-turista-kak-nuzhno-razvivat-gagru-1044720173.html

Ставка на туриста: как нужно развивать Гагру

Ставка на туриста: как нужно развивать Гагру

Председатель Гагрского районного собрания Астан Агрба в эфире радио Sputnik рассказал о достижениях района, как планируют развивать город, какие работы по... 18.03.2023, Sputnik Абхазия

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Гагра считается одной из главных визитных карточек Абхазии. Ежегодно город выбирают местом отдыха несколько сотен тысяч туристов. В 2022 году их было более 270 тысяч человек.“И в Советское время, и сейчас одним из главных, бюджетообразующих отраслей остается туризм и курортная сфера. по итогам прошлого года сезон был очень хороший. И эти цифры (270 тысяч туристов - прим.) мы смогли собрать благодаря слаженной работе органов местного управления и жителям Гагрского района, которые смогли принять и организовать туристический сезон. Цифры нас радуют. За последние 2-3 года есть динамика. 2021 и 2022 годы были неплохие. Мы надеемся, да и туроператоры говорят, что 2023 год должен быть таким же, как и предыдущие", - сказал председатель Гагрского райсобрания Астан Агрба.При этом, по его словам, у района есть большой туристический потенциал. Сейчас местные власти работают над тем, чтобы сделать город более привлекательным. В первую очередь, по словам Агрба, в Гагре вкладываются в инфраструктуру - ремонтируются дороги, тротуары, благоустраивают парки и скверы, восстанавливают объекты коммунальной инфраструктуры. На эти работы направят и профицитные средства, которые район заработал в 2022 году.По мнению председателя Гагрского собрания, главный инвестор для района - турист, и потому необходимо делать все для комфортного отдыха гостей курортного города.

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