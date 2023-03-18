https://sputnik-abkhazia.ru/20230318/takie-obstoyatelstva-o-kulturnom-obmene-chechni-i-abkhazii-1044715392.html

Такие обстоятельства: о культурном обмене Чечни и Абхазии

Такие обстоятельства: о культурном обмене Чечни и Абхазии

Дни чеченской культуры прошли в Абхазии с 13 по 17 марта. Они начались в РУСДРАМе показом спектакля "Бэла" по повести Михаила Лермонтова "Герой нашего времени"... 18.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-18T17:15+0300

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министерство культуры абхазии

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Такие обстоятельства: о культурном обмене Чечни и Абхазии Такие обстоятельства: о культурном обмене Чечни и Абхазии

Дни чеченской культуры прошли в Абхазии с 13 по 17 марта. Они начались в РУСДРАМе показом спектакля "Бэла" по повести Михаила Лермонтова "Герой нашего времени" и продолжились в Госфилармонии – 14 марта состоялся концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии, а 17 марта концерт ансамбля народного танца "Вайнах". В эфире радио Sputnik Абхазия директор департамента искусств и социально-культурной деятельности Министерства культуры Чечни Якуб Малаев, и помощник министра культуры Чечни Милана Зубайраева рассказали о том, почему у них в Абхазии было ощущение дома, о важности культурного обмена в условиях глобализации.Полную версию беседы слушайте в аудиофайле выше.

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