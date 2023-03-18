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Центр мониторинга правопорядка открылся в Сухуме
Центр мониторинга правопорядка открылся в Сухуме
Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан - приоритетное направление деятельности территориальных подразделений МВД Абхазии. 18.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-18T09:50+0300
2023-03-18T09:50+0300
2023-03-18T09:50+0300
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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Центр мониторинга правопорядка открылся в дежурной части первого отдела милиции УВД по Сухуму, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Новый пункт контроля и реагирования проинспектировал замминистра Беслан Чкадуа. Как сообщили в пресс-службе, дежурную часть оснастили мониторами при спонсорской поддержке торгового дома "Рубин", интернет-провайдер "Система" обеспечил трансляцию с веб-камер, установленных в самых густонаселенных районах Сухума.
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мвд абхазии, сухум
Центр мониторинга правопорядка открылся в Сухуме
Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан - приоритетное направление деятельности территориальных подразделений МВД Абхазии.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Центр мониторинга правопорядка открылся в дежурной части первого отдела милиции УВД по Сухуму, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
Новый пункт контроля и реагирования проинспектировал замминистра Беслан Чкадуа.
Он отметил, что территориальное расположение центра мониторинга играет первостепенную роль в принятии управленческих решений и поможет оперативно реагировать на все правонарушения в районе.
Как сообщили в пресс-службе, дежурную часть оснастили мониторами при спонсорской поддержке торгового дома "Рубин", интернет-провайдер "Система" обеспечил трансляцию с веб-камер, установленных в самых густонаселенных районах Сухума.