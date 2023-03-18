https://sputnik-abkhazia.ru/20230318/tsentr-monitoringa-pravoporyadka-otkrylsya-v-sukhume-1044714027.html

Центр мониторинга правопорядка открылся в Сухуме

Центр мониторинга правопорядка открылся в Сухуме

Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан - приоритетное направление деятельности территориальных подразделений МВД Абхазии. 18.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-18T09:50+0300

2023-03-18T09:50+0300

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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Центр мониторинга правопорядка открылся в дежурной части первого отдела милиции УВД по Сухуму, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Новый пункт контроля и реагирования проинспектировал замминистра Беслан Чкадуа. Как сообщили в пресс-службе, дежурную часть оснастили мониторами при спонсорской поддержке торгового дома "Рубин", интернет-провайдер "Система" обеспечил трансляцию с веб-камер, установленных в самых густонаселенных районах Сухума.

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