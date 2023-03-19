Изразцовая красота: камины и печи в Сухумском музыкальном училище

Училище находится в здании купца Нинуа, которое было построено в 1914 году. В советское время дача была муниципализирована, как и многие другие объекты.В 1930 году композитор и пианист Константин Ковач выступил с идеей создания в Абхазии музыкального училища. Его инициативу поддержал Нестор Лакоба, и 15 сентября 1930 года был издан указ о создании Абхазского государственного музыкального техникума – первого музыкального учебного заведения в Абхазии.Особняк расположен на возвышенности. Парадная лестница ближе к верху раздваивается и ведет посетителей к главному входу. В здании красуются шесть старинных каминов, которые были сделаны во время строительства особняка. Они, как и сам дом, выполнены в стиле модерн.С течением времени некоторые из них повредились, их нужно восстанавливать. В январе этого года завершился первый этап ремонта Музыкального училища, однако он не затронул старинные камины. Их восстановлением планируют заняться отдельно.
Сухумское музыкальное училище расположено в трехэтажном особняке у подножия горы Хатхуа.
Училище находится в здании купца Нинуа, которое было построено в 1914 году. В советское время дача была муниципализирована, как и многие другие объекты.
В 1930 году композитор и пианист Константин Ковач выступил с идеей создания в Абхазии музыкального училища. Его инициативу поддержал Нестор Лакоба, и 15 сентября 1930 года был издан указ о создании Абхазского государственного музыкального техникума – первого музыкального учебного заведения в Абхазии.
Особняк расположен на возвышенности. Парадная лестница ближе к верху раздваивается и ведет посетителей к главному входу. В здании красуются шесть старинных каминов, которые были сделаны во время строительства особняка. Они, как и сам дом, выполнены в стиле модерн.
С течением времени некоторые из них повредились, их нужно восстанавливать. В январе этого года завершился первый этап ремонта Музыкального училища, однако он не затронул старинные камины. Их восстановлением планируют заняться отдельно.