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Изразцовая красота: камины и печи в Сухумском музыкальном училище
Изразцовая красота: камины и печи в Сухумском музыкальном училище
Сухумское музыкальное училище расположено в трехэтажном особняке у подножия горы Хатхуа. 19.03.2023, Sputnik Абхазия
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Училище находится в здании купца Нинуа, которое было построено в 1914 году. В советское время дача была муниципализирована, как и многие другие объекты.В 1930 году композитор и пианист Константин Ковач выступил с идеей создания в Абхазии музыкального училища. Его инициативу поддержал Нестор Лакоба, и 15 сентября 1930 года был издан указ о создании Абхазского государственного музыкального техникума – первого музыкального учебного заведения в Абхазии.Особняк расположен на возвышенности. Парадная лестница ближе к верху раздваивается и ведет посетителей к главному входу. В здании красуются шесть старинных каминов, которые были сделаны во время строительства особняка. Они, как и сам дом, выполнены в стиле модерн.С течением времени некоторые из них повредились, их нужно восстанавливать. В январе этого года завершился первый этап ремонта Музыкального училища, однако он не затронул старинные камины. Их восстановлением планируют заняться отдельно.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, сухум
фото, фото , мультимедиа, абхазия, сухум

Изразцовая красота: камины и печи в Сухумском музыкальном училище

19:00 19.03.2023
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Сухумское музыкальное училище расположено в трехэтажном особняке у подножия горы Хатхуа.
Училище находится в здании купца Нинуа, которое было построено в 1914 году. В советское время дача была муниципализирована, как и многие другие объекты.
В 1930 году композитор и пианист Константин Ковач выступил с идеей создания в Абхазии музыкального училища. Его инициативу поддержал Нестор Лакоба, и 15 сентября 1930 года был издан указ о создании Абхазского государственного музыкального техникума – первого музыкального учебного заведения в Абхазии.
Особняк расположен на возвышенности. Парадная лестница ближе к верху раздваивается и ведет посетителей к главному входу. В здании красуются шесть старинных каминов, которые были сделаны во время строительства особняка. Они, как и сам дом, выполнены в стиле модерн.
С течением времени некоторые из них повредились, их нужно восстанавливать. В январе этого года завершился первый этап ремонта Музыкального училища, однако он не затронул старинные камины. Их восстановлением планируют заняться отдельно.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумское музыкальное училище расположено в трехэтажном особняке у подножия горы Хатхуа.

Сухумское музыкальное училище расположено в трехэтажном особняке у подножия горы Хатхуа. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумское музыкальное училище расположено в трехэтажном особняке у подножия горы Хатхуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание было построено в 1914 году. Дом украшают изразцовые камины и печи.

Здание было построено в 1914 году. Дом украшают изразцовые камины и печи. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание было построено в 1914 году. Дом украшают изразцовые камины и печи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Они выполнены в стиле модерн, как и сам дом.

Они выполнены в стиле модерн, как и сам дом. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Они выполнены в стиле модерн, как и сам дом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Камины отделаны керамической плиткой.

Камины отделаны керамической плиткой. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Камины отделаны керамической плиткой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в музыкальном училище проходят на фоне старинного интерьера.

Занятия в музыкальном училище проходят на фоне старинного интерьера. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в музыкальном училище проходят на фоне старинного интерьера.

© Sputnik / Томас Тхайцук

С течением времени на некоторых каминах и печах появились повреждения.

С течением времени на некоторых каминах и печах появились повреждения. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

С течением времени на некоторых каминах и печах появились повреждения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Они нуждаются в восстановлении.

Они нуждаются в восстановлении. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Они нуждаются в восстановлении.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В январе этого года завершился первый этап ремонта Музыкального училища.

В январе этого года завершился первый этап ремонта Музыкального училища. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В январе этого года завершился первый этап ремонта Музыкального училища.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но работы не затронули старинные камины и печи.

Но работы не затронули старинные камины и печи. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но работы не затронули старинные камины и печи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Их восстановлением планируют заняться отдельно.

Их восстановлением планируют заняться отдельно. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Их восстановлением планируют заняться отдельно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в Сухумском музыкальном училище шесть каминов и печей.

Всего в Сухумском музыкальном училище шесть каминов и печей. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в Сухумском музыкальном училище шесть каминов и печей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Они расположены на всех трех этажах здания.

Они расположены на всех трех этажах здания. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Они расположены на всех трех этажах здания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Камины и печи сейчас не используют по назначению.

Камины и печи сейчас не используют по назначению. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Камины и печи сейчас не используют по назначению.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Однако они находятся в рабочем состоянии. В послевоенное время их разжигали для отопления особняка.

Однако они находятся в рабочем состоянии. В послевоенное время их разжигали для отопления особняка. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Однако они находятся в рабочем состоянии. В послевоенное время их разжигали для отопления особняка.

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