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Что не так с "кичкой" и почему в театре служат, а не работают
Что не так с "кичкой" и почему в театре служат, а не работают
Специфический сленг есть почти в любой профессии, и театральная среда не стала исключением. Как артисты балета, актеры и сотрудники театра подстроили русский... 19.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-19T12:35+0300
2023-03-19T12:35+0300
2023-03-19T12:35+0300
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Что не так с "кичкой" и почему в театре служат, а не работают?
Что не так с "кичкой" и почему в театре служат, а не работают?
Специфический сленг есть почти в любой профессии, и театральная среда не стала исключением. Как артисты балета, актеры и сотрудники театра подстроили русский язык под свои нужды? Что значит работать на "пердячем пару"? Кто такой "пушкарь" и почему "теща" держит кулисы?Об особенностях театрального сленга рассказали ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, Премьер Большого театра Игорь Цвирко, актёр театра "Школа драматического искусства" Егор Воронцов и главный художник театра "Стрела" Алексей Говязин.Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, подкасты, аудио
Специфический сленг есть почти в любой профессии, и театральная среда не стала исключением. Как артисты балета, актеры и сотрудники театра подстроили русский язык под свои нужды? Что значит работать на "пердячем пару"? Кто такой "пушкарь" и почему "теща" держит кулисы?
Об особенностях театрального сленга рассказали ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова
, Премьер Большого театра Игорь Цвирко
, актёр театра "Школа драматического искусства" Егор Воронцов и главный художник театра "Стрела" Алексей Говязин.