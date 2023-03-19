https://sputnik-abkhazia.ru/20230319/chto-ne-tak-s-kichkoy-i-pochemu-v-teatre-sluzhat-a-ne-rabotayut-1044676478.html

Что не так с "кичкой" и почему в театре служат, а не работают

Что не так с "кичкой" и почему в театре служат, а не работают

Специфический сленг есть почти в любой профессии, и театральная среда не стала исключением. Как артисты балета, актеры и сотрудники театра подстроили русский... 19.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-19T12:35+0300

2023-03-19T12:35+0300

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Что не так с "кичкой" и почему в театре служат, а не работают? Что не так с "кичкой" и почему в театре служат, а не работают?

Специфический сленг есть почти в любой профессии, и театральная среда не стала исключением. Как артисты балета, актеры и сотрудники театра подстроили русский язык под свои нужды? Что значит работать на "пердячем пару"? Кто такой "пушкарь" и почему "теща" держит кулисы?Об особенностях театрального сленга рассказали ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, Премьер Большого театра Игорь Цвирко, актёр театра "Школа драматического искусства" Егор Воронцов и главный художник театра "Стрела" Алексей Говязин.Слушайте подкасты РИА Новости.

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