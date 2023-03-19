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Дополнительное время: Хасиев и Гергедава о новых победах в тайском боксе
Дополнительное время: Хасиев и Гергедава о новых победах в тайском боксе
Чемпион мира по тайскому боксу среди профессионалов Тамерлан Хасиев, Президент Федерации тайского бокса республики Абхазия Теймураз Гергедава в программе... 19.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-19T19:50+0300
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Дополнительное время: Хасиев и Гергедава о новых победах в тайском боксе
Дополнительное время: Хасиев и Гергедава о новых победах в тайском боксе
В конце февраля тренер Федерации тайского бокса Абхазии БК "Георгий Победоносец" Тамерлан Хасиев одержал победу в поединке за звание обладателя пояса интернационального чемпиона мира. Поединок прошел в Тайланде. "Соперником Тамерлана был российский спортсмен. Тамерлан нокаутировал соперника в первом раунде коленом в корпус. Об этой победе в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik интернациональный чемпион мира среди профессионалов рассказал обо всем подробно. О другом успешном выступлении абхазских спортсменов на международных соревнованиях рассказал президент Федерации тайского бокса республики Абхазия Теймураз Гергедава. Сборная команда Абхазии по тайскому боксу заняла третье общекомандное место в краевых соревнованиях "Кубок Черного моря", которые проходили с 1 по 5 марта в Сочи. Абхазские спортсмены завоевали 15 медалей различного достоинства. Первые места заняли: Давид Амичба, Нестор Гадлия, Элина Бейя, Ираклий Костандян и Сандро Цвижба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, дополнительное время, спорт, боксеры, аудио
подкасты, абхазия, дополнительное время, спорт, боксеры, аудио
Дополнительное время: Хасиев и Гергедава о новых победах в тайском боксе
Чемпион мира по тайскому боксу среди профессионалов Тамерлан Хасиев, Президент Федерации тайского бокса республики Абхазия Теймураз Гергедава в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
В конце февраля тренер Федерации тайского бокса Абхазии БК "Георгий Победоносец" Тамерлан Хасиев одержал победу в поединке за звание обладателя пояса интернационального чемпиона мира. Поединок прошел в Тайланде. "Соперником Тамерлана был российский спортсмен. Тамерлан нокаутировал соперника в первом раунде коленом в корпус.
Об этой победе в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik интернациональный чемпион мира среди профессионалов рассказал обо всем подробно.
О другом успешном выступлении абхазских спортсменов на международных соревнованиях рассказал президент Федерации тайского бокса республики Абхазия Теймураз Гергедава. Сборная команда Абхазии по тайскому боксу заняла третье общекомандное место в краевых соревнованиях "Кубок Черного моря", которые проходили с 1 по 5 марта в Сочи. Абхазские спортсмены завоевали 15 медалей различного достоинства. Первые места заняли: Давид Амичба, Нестор Гадлия, Элина Бейя, Ираклий Костандян и Сандро Цвижба.
Подробности слушайте в аудиофайле.