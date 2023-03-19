https://sputnik-abkhazia.ru/20230319/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-i-kontsert-orkestra-narodnykh-instrumentov-1044732348.html

Культурная афиша Абхазии: спектакли и концерт оркестра народных инструментов

Культурная афиша Абхазии: спектакли и концерт оркестра народных инструментов

Афиша культурных событий Абхазии на неделю - с 20 по 26 марта. 19.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-19T17:10+0300

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в абхазии

культура

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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.Сария Кварацхелия, SputnikКультурная неделя откроется концертом Государственного оркестра народных инструментов имени Хунцария. Он состоится в Абхазской государственной филармонии 22 марта в 18:00.22 марта в 18:30 Абхазский молодежный театр покажет спектакль “После захода солнца”. Режиссер-постановщик Эсма Джениа. Это история о дружбе, вражде и любовной трагедии. В трехчасовой постановке более пяти музыкальных номеров, много танцев и пародий.25 и 16 марта в 17:00 на малой сцене Абхазского государственного драмтеатр состоится спектакль "Бременские музыканты” в постановке Гудисы Тодуа.26 марта в 19:00 спектакль "Красавец мужчина”. Постановка режиссера Ирины Дремовой приурочена к 200-летию русского драматурга Александра Островского.

https://sputnik-abkhazia.ru/20161226/orkestr-narodnyx-instrumentov-imeni-otara-xuncaria-sozdan-v-abxazii-1020139155.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200730/Posle-zakhoda-solntsa-premera-spektaklya-v-Abkhazskom-molodezhnom-teatre--1030642413.html

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