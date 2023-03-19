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Начались работы по расчистке Рицинского парка после снегопадов
Начались работы по расчистке Рицинского парка после снегопадов
Двенадцать лавин сошло на территории Рицинского национального реликтового парка с 19 по 25 февраля. 19.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-19T13:30+0300
2023-03-19T13:30+0300
в абхазии
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
озеро рица
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СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по расчистке обочин от снега и нависших веток деревьев начались на территории Рицинского национального реликтового парка, рассказал Sputnik директор объекта Адамур Багателия.Дорога к Гегскому водопаду была открыта в субботу, 19 марта. По словам Багателия, с воскресенья туда уже могут доехать внедорожники с туристами, но пока только в одну колонну. В этой части парка продолжаются работы по расширению проезжей части дороги.В выполнении этих задач, уточнил Багателия, задействованы бульдозер, экскаватор, грузовик для вывоза собранного мусора, микроавтобус с открытой кабиной, стоя на борту которого работники проводят обрезку деревьев.Двенадцать лавин сошло на территории Рицинского национального реликтового парка с 19 по 25 февраля. Багателия подчеркнул, что стихия преподнесла много проблем и существенный материальный ущерб.По не окончательным подсчетам, сумма ущерба может превысить один миллион рублей. Тяжелые массы снега повредили дорожные знаки, бордюры, завалили обочины стволами деревьев и ветками.
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
озеро рица
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), озеро рица, абхазия
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), озеро рица, абхазия

Начались работы по расчистке Рицинского парка после снегопадов

13:30 19.03.2023
© Foto / Рицинский национальный реликтовый паркРицинский нацпарк приводят в порядок после снегопадов
Рицинский нацпарк приводят в порядок после снегопадов - Sputnik Абхазия, 1920, 19.03.2023
© Foto / Рицинский национальный реликтовый парк
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Двенадцать лавин сошло на территории Рицинского национального реликтового парка с 19 по 25 февраля.
СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по расчистке обочин от снега и нависших веток деревьев начались на территории Рицинского национального реликтового парка, рассказал Sputnik директор объекта Адамур Багателия.
"Со вчерашнего дня ведется расчистка нависающих над дорогой деревьев, а также снега. Начали от КПП, но до самого озера Рица пока дойти не получится, так как там все еще лежит много снега. Вскоре приступим к покраске бордюров. Зависит от погоды", - отметил он.
Дорога к Гегскому водопаду была открыта в субботу, 19 марта. По словам Багателия, с воскресенья туда уже могут доехать внедорожники с туристами, но пока только в одну колонну. В этой части парка продолжаются работы по расширению проезжей части дороги.
В выполнении этих задач, уточнил Багателия, задействованы бульдозер, экскаватор, грузовик для вывоза собранного мусора, микроавтобус с открытой кабиной, стоя на борту которого работники проводят обрезку деревьев.
© Foto / Рицинский национальный реликтовый паркРицинский нацпарк приводят в порядок после снегопадов
Рицинский нацпарк приводят в порядок после снегопадов - Sputnik Абхазия, 1920, 19.03.2023
Рицинский нацпарк приводят в порядок после снегопадов
© Foto / Рицинский национальный реликтовый парк
Двенадцать лавин сошло на территории Рицинского национального реликтового парка с 19 по 25 февраля. Багателия подчеркнул, что стихия преподнесла много проблем и существенный материальный ущерб.
По не окончательным подсчетам, сумма ущерба может превысить один миллион рублей. Тяжелые массы снега повредили дорожные знаки, бордюры, завалили обочины стволами деревьев и ветками.
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