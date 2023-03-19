https://sputnik-abkhazia.ru/20230319/nachalis-raboty-po-raschistke-ritsinskogo-parka-posle-snegopadov--1044730328.html

Начались работы по расчистке Рицинского парка после снегопадов

Начались работы по расчистке Рицинского парка после снегопадов

Двенадцать лавин сошло на территории Рицинского национального реликтового парка с 19 по 25 февраля. 19.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-19T13:30+0300

2023-03-19T13:30+0300

2023-03-19T13:30+0300

в абхазии

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

озеро рица

абхазия

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СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по расчистке обочин от снега и нависших веток деревьев начались на территории Рицинского национального реликтового парка, рассказал Sputnik директор объекта Адамур Багателия.Дорога к Гегскому водопаду была открыта в субботу, 19 марта. По словам Багателия, с воскресенья туда уже могут доехать внедорожники с туристами, но пока только в одну колонну. В этой части парка продолжаются работы по расширению проезжей части дороги.В выполнении этих задач, уточнил Багателия, задействованы бульдозер, экскаватор, грузовик для вывоза собранного мусора, микроавтобус с открытой кабиной, стоя на борту которого работники проводят обрезку деревьев.Двенадцать лавин сошло на территории Рицинского национального реликтового парка с 19 по 25 февраля. Багателия подчеркнул, что стихия преподнесла много проблем и существенный материальный ущерб.По не окончательным подсчетам, сумма ущерба может превысить один миллион рублей. Тяжелые массы снега повредили дорожные знаки, бордюры, завалили обочины стволами деревьев и ветками.

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

озеро рица

абхазия

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), озеро рица, абхазия