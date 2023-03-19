https://sputnik-abkhazia.ru/20230319/nachalis-raboty-po-raschistke-ritsinskogo-parka-posle-snegopadov--1044730328.html
Начались работы по расчистке Рицинского парка после снегопадов
Начались работы по расчистке Рицинского парка после снегопадов
Двенадцать лавин сошло на территории Рицинского национального реликтового парка с 19 по 25 февраля. 19.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-19T13:30+0300
2023-03-19T13:30+0300
2023-03-19T13:30+0300
в абхазии
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
озеро рица
абхазия
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СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по расчистке обочин от снега и нависших веток деревьев начались на территории Рицинского национального реликтового парка, рассказал Sputnik директор объекта Адамур Багателия.Дорога к Гегскому водопаду была открыта в субботу, 19 марта. По словам Багателия, с воскресенья туда уже могут доехать внедорожники с туристами, но пока только в одну колонну. В этой части парка продолжаются работы по расширению проезжей части дороги.В выполнении этих задач, уточнил Багателия, задействованы бульдозер, экскаватор, грузовик для вывоза собранного мусора, микроавтобус с открытой кабиной, стоя на борту которого работники проводят обрезку деревьев.Двенадцать лавин сошло на территории Рицинского национального реликтового парка с 19 по 25 февраля. Багателия подчеркнул, что стихия преподнесла много проблем и существенный материальный ущерб.По не окончательным подсчетам, сумма ущерба может превысить один миллион рублей. Тяжелые массы снега повредили дорожные знаки, бордюры, завалили обочины стволами деревьев и ветками.
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
озеро рица
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), озеро рица, абхазия
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), озеро рица, абхазия
Начались работы по расчистке Рицинского парка после снегопадов
Двенадцать лавин сошло на территории Рицинского национального реликтового парка с 19 по 25 февраля.
СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по расчистке обочин от снега и нависших веток деревьев начались на территории Рицинского национального реликтового парка, рассказал Sputnik директор объекта Адамур Багателия.
"Со вчерашнего дня ведется расчистка нависающих над дорогой деревьев, а также снега. Начали от КПП, но до самого озера Рица пока дойти не получится, так как там все еще лежит много снега. Вскоре приступим к покраске бордюров. Зависит от погоды", - отметил он.
Дорога к Гегскому водопаду была открыта в субботу, 19 марта. По словам Багателия, с воскресенья туда уже могут доехать внедорожники с туристами, но пока только в одну колонну. В этой части парка продолжаются работы по расширению проезжей части дороги.
В выполнении этих задач, уточнил Багателия, задействованы бульдозер, экскаватор, грузовик для вывоза собранного мусора, микроавтобус с открытой кабиной, стоя на борту которого работники проводят обрезку деревьев.
Двенадцать лавин сошло на территории Рицинского национального реликтового парка с 19 по 25 февраля. Багателия подчеркнул, что стихия преподнесла много проблем и существенный материальный ущерб.
По не окончательным подсчетам, сумма ущерба может превысить один миллион рублей. Тяжелые массы снега повредили дорожные знаки, бордюры, завалили обочины стволами деревьев и ветками.