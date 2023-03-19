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Отменено более 35 рейсов из-за непогоды в Сочи
Отменено более 35 рейсов из-за непогоды в Сочи
В субботу в Сочи ввели желтый уровень погодной опасности из-за густого тумана. 19.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-19T09:50+0300
2023-03-19T09:50+0300
2023-03-19T09:50+0300
сочи
аэропорт сочи
россия
туман
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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Туман и низкая облачность сохраняются в районе аэропорта Сочи. Авиакомпании переносят рейсы на более поздний период. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене рейсов в Сочи и в обратном направлении 19 и 20 марта из-за неблагоприятных метеоусловий.За минувшую ночь из сочинского аэропорта вылетело 2 рейса из 57.По прогнозам метеорологов, улучшение погодных условий ожидается с 12:00 20 марта.
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MIA „Rosiya Segodnya“
сочи, аэропорт сочи, россия, туман
сочи, аэропорт сочи, россия, туман
Отменено более 35 рейсов из-за непогоды в Сочи
В субботу в Сочи ввели желтый уровень погодной опасности из-за густого тумана.
СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Туман и низкая облачность сохраняются в районе аэропорта Сочи. Авиакомпании переносят рейсы на более поздний период.
"В районе аэропорта Сочи сохраняется сложная метеорологическая обстановка. Туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. Авиакомпании переносят рейсы на более поздний период", - отметили в пресс-службе.
Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене рейсов в Сочи и в обратном направлении 19 и 20 марта из-за неблагоприятных метеоусловий.
За минувшую ночь из сочинского аэропорта вылетело 2 рейса из 57.
По прогнозам метеорологов, улучшение погодных условий ожидается с 12:00 20 марта.