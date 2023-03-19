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Отменено более 35 рейсов из-за непогоды в Сочи

Отменено более 35 рейсов из-за непогоды в Сочи

В субботу в Сочи ввели желтый уровень погодной опасности из-за густого тумана. 19.03.2023, Sputnik Абхазия

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сочи

аэропорт сочи

россия

туман

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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Туман и низкая облачность сохраняются в районе аэропорта Сочи. Авиакомпании переносят рейсы на более поздний период. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене рейсов в Сочи и в обратном направлении 19 и 20 марта из-за неблагоприятных метеоусловий.За минувшую ночь из сочинского аэропорта вылетело 2 рейса из 57.По прогнозам метеорологов, улучшение погодных условий ожидается с 12:00 20 марта.

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