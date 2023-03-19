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Признать и исполнить: Квициния о сотрудничестве между абхазскими и российскими судами
Признать и исполнить: Квициния о сотрудничестве между абхазскими и российскими судами
В июне 2022 года между Россией и Абхазией было подписано соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим... 19.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-19T15:20+0300
2023-03-19T15:20+0300
2023-03-19T14:20+0300
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О том, что дает ратификация соглашения Абхазии, рассказала председатель Арбитражного суда Фатима Квициния.Понятие “признание и исполнение решений иностранного суда” - не новое понятие для Абхазии, эта предусмотрена абхазским процессуальным законодательством.“Арбитражно-процессуальный кодекс содержит специальную главу, посвященную тому, как эту процедуру проводить. Гражданско-процессуальный кодекс содержит процедуру проведения этого. Просто везде идет ссылка на то, что признавать и исполнять решение российских судов абхазскими судами можно только при наличии соглашения. До этого соглашения не было”, - пояснила Квициния.По ее словам, отсутствие соглашения между Россией и Абхазией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам создавало правовой вакуум, так как мало выиграть судебное дело, необходимо еще его исполнить. И именно в этой части возникали проблемы. По данным Фатимы Квициния, лишь за последние два года в Арбитражный суд Абхазии поступило 11 заявлении о признании и приведении в исполнение решений московских арбитражных судов. В основном дела касались кредитов, которые были взяты гражданами Абхазии у российских банках. И из-за отсутствия соглашения, абхазская сторона отказывала в исполнении.
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видео, мультимедиа, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии, россия, видео
видео, мультимедиа, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии, россия, видео
Признать и исполнить: Квициния о сотрудничестве между абхазскими и российскими судами
В июне 2022 года между Россией и Абхазией было подписано соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. 15 марта Совфед России ратифицировал соглашение. Парламент Абхазии пока еще не рассмотрел соглашение.
О том, что дает ратификация соглашения Абхазии, рассказала председатель Арбитражного суда Фатима Квициния.
Понятие “признание и исполнение решений иностранного суда” - не новое понятие для Абхазии, эта предусмотрена абхазским процессуальным законодательством.
“Арбитражно-процессуальный кодекс содержит специальную главу, посвященную тому, как эту процедуру проводить. Гражданско-процессуальный кодекс содержит процедуру проведения этого. Просто везде идет ссылка на то, что признавать и исполнять решение российских судов абхазскими судами можно только при наличии соглашения. До этого соглашения не было”, - пояснила Квициния.
По ее словам, отсутствие соглашения между Россией и Абхазией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам создавало правовой вакуум, так как мало выиграть судебное дело, необходимо еще его исполнить. И именно в этой части возникали проблемы. По данным Фатимы Квициния, лишь за последние два года в Арбитражный суд Абхазии поступило 11 заявлении о признании и приведении в исполнение решений московских арбитражных судов. В основном дела касались кредитов, которые были взяты гражданами Абхазии у российских банках. И из-за отсутствия соглашения, абхазская сторона отказывала в исполнении.