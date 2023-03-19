https://sputnik-abkhazia.ru/20230319/revolyutsioner-i-borets-za-abkhazskuyu-gosudarstvennost-130-let-so-dnya-rozhdeniya-efrema-eshba-1044728979.html

Революционер и борец за абхазскую государственность: 130 лет со дня рождения Ефрема Эшба

Революционер и борец за абхазскую государственность: 130 лет со дня рождения Ефрема Эшба

Политический и государственный деятель, активный участник революционного движения в России и Закавказье Ефрем Эшба родился 19 марта 1893 года. 19.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-19T11:40+0300

2023-03-19T11:40+0300

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Прошло 130 лет со дня рождения Ефрема Эшба - выдающегося революционера, чье имя напрямую связано с установлением советской власти в Абхазии и борьбой за свободу, справедливость и равенство абхазского народа.SputnikВыдающийся деятельОценивая роль Ефрема Эшба для становления республики, историк Сослан Салакая отметил его Личность Ефрема Эшба - неотъемлемая часть истории Абхазии. За 44 года жизни он успел стать знаковой фигурой для страны. Вместе с легендарным Нестором Лакоба Эшба был на "передовой" революционного движения, которое впоследствии привело к установлению советской власти не только в России, но и на Закавказье.Ефрем Эшба родился в селе Бедиа Ткуарчалского района 19 марта 1893 года. Он закончил Сухумскую горскую школу, поступил в Кутаисскую, а затем перевелся в Тифлисскую гимназию, завершил обучение с золотой медалью. Став студентом юридического факультета Московского университета, активно включился в революционную борьбу.По словам историка Сослана Салакая, Ефрем Эшба внес существенный вклад не только в установление советской власти в Абхазии, но также в восстановление самой абхазской государственности."Он был хорошо образованный, учился на юридическом факультете Московского университета. Эшба достаточно рано принял участие в революции, и к 1917 году он был признанным лидером абхазских большевиков", — отмечает историк.Ефрем Эшба с мая 1917 года был председателем Сухумского окружкома РСДРП(б), одновременно с февраля 1918 года председателем Сухумского совета. С декабря 1918 года – особо уполномоченный по делам горцев Кавказа от Наркомата по делам национальностей РСФСР.Именно Ефрем Эшба вместе с Нестором Лакоба и другими активистами большевистского движения выступил на первом съезде, когда был создан "Абхазский народный совет", заметил он.В апреле-июне 1919 года Ефрем Эшба был заместитель председателя Центрального бюро коммунистических организаций народов Востока. Один из организаторов партизанского движения на Кавказе. В ноябре 1919 года направлен в Грузию для ведения подпольной работы, арестован, но по требованию РСФСР в мае 1920 года освобожден.В 1921 году Ефрем Эшба с Нестором Лакоба и другими абхазскими большевиками участвовал в специальной миссии в Турции, где сумели добиться от абхазской диаспоры поддержки действий Кемаля Ататюрка. Салакая считает, что благодаря этому Абхазия получила признание в качестве Советской Социалистической Республики."Мы не должны забывать, что Абхазия несколько месяцев существовала как формально независимое государство. Хотя под давлением Сталина шел процесс, направленный на то, чтобы загнать Абхазию в состав Грузии, Эшба пытался избежать этого всеми силами", — рассказал историк.Против присоединения к ГрузииЕфрем Эшба в ноябре 1921 года писал в Кавказское Бюро Центрального Комитета РКП(б) о том, что вхождение Абхазии в состав Грузии не имеет смысла.В троцкизме Ефрем Эшба был обвинен в 1927 году и исключен из партии, но в 1928 году он был восстановлен. После занимал пост секретаря Чеченского обкома ВКП(б).Ефрем Эшба с августа 1920 года был секретарем Лабинского комитета РКП(б). С февраля 1921 года – председатель Ревкома и ЦИК Абхазии. В 1922-1924 годах — секретарь ЦК КП(б) Грузии. В 1924 – 1925 годы работал в Торгпредстве СССР в Лондоне.Летом 1936 года арестован органами НКВД по ложному обвинению. В августе 1939 года приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован.Семья и памятьЕфрем Эшба был женат на дочери генерала царской армии Марие Щигровской, которую многие называли первой тифлисской красавицей. У них родились две дочери Марина и Елизавета.Марина Эшба стала первой абхазской женщиной-скульптором. Марина появилась на свет в Лондоне в июле 1924 года. Там ее отец работал в торгпредстве Советской России, откуда его выгнали за коммунистическую пропаганду.В годы репрессий, когда Ефрем Эшба был отправлен в ссылку на Колыму, где и был расстрелян в 1939 году, его семье пришлось очень тяжело. Как рассказывает друг Марины Эшба, писатель и публицист Джума Ахуба, Марину, ее сестру Лизу вместе с матерью отправили в Казахстан, где им приходилось сажать хлопок по колено в воде.Через какое-то время Марине, ее сестре и матери разрешили вернуться в Абхазию, но жилья как "врагам народа" так и не дали.Марина Эшба в 1945 году поступила "в Московский институт декоративно-прикладного искусства на факультет скульптуры. Она училась у знаменитого скульптора, профессора Е. Ф. Белашовой. В 1951 году окончила институт. За отличные успехи в учебе и активное участие в художественной жизни города Москва Марина была принята в члены Союза художников Москвы, а затем и Союза художников СССР".Еще будучи в Москве, она проявляет себя как талантливый мастер. Несколько медалей, созданных Мариной, были признаны лучшими на Всесоюзном конкурсе медалей, проходившем в 1958 году.Среди ее работ – памятник отцу, который был установлен в Сухуме в 1972 году. В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов грузинские боевики расстреляли памятник.Он также отметил, что его мать очень жестко отстаивала свою точку зрения, что памятник не следует восстанавливать."Сначала всем казалось, что надо обязательно починить то, что было испорчено. Но затем стало ясно, что не следует это делать ни с художественной, ни с других точек зрения. Я даже за то, чтобы убрать замазку и оставить мрамор с отверстиями от снарядов или крупнокалиберного пулемета, не знаю чем они стреляли", - сказал он.Власти все же восстановили этот монумент. Памятник стоит в парке, который в наши дни носит имя Ефрема Эшба. Решение об этом было принято Сухумским городским Собранием 13 ноября 2020 года.В 2019 году Национальный банк Абхазии выпустил три памятные монеты из серии "Выдающиеся личности Абхазии". Номинал монет – 10 апсаров. На них изображены писатель Таиф Аджба, второй президент Абхазии Сергей Багапш и Ефрем Эшба.В июле 2019 года внук абхазского революционера Виктор Абрамян-Эшба сыграл Баха на скрипке у памятника своему деду. В беседе с журналистами он сказал, что памятник деду для него некое магическое место.Он также признался, открытие памятника в честь деда произвело на него сильнейшее впечатление. И с тех пор Виктор считает своим долгом посещать это место каждый раз, когда он возвращается в Абхазию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210305/Sto-let-nazad-revolyutsiya-i-Abkhaziya-1031949519.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20180720/marina-eshba-1024503042.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190720/Abkhazskaya-zheleznaya-ledi-zhizn-i-tvorchestvo-Mariny-Eshba--1027973951.html

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