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Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь
Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь
После посещения Мариуполя президент России отправился в Ростов-на-Дону, где провел совещание в командном пункте специальной военной операции. 19.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-19T10:45+0300
2023-03-19T10:45+0300
2023-03-19T10:45+0300
владимир путин
россия
мариуполь
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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, сообщила пресс-служба Кремля.Глава государства прибыл туда на вертолете, а затем с остановками проехал по районам города за рулем автомобиля. Он осмотрел несколько объектов и поговорил с местными жителями.Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о том, как идут работы по строительству и восстановлению Мариуполя и его окрестностей.Реконструкцию центра города, по словам Хуснуллина, планируется завершить к концу года.В городе запустили движение общественного транспорта, сейчас работают 110 автобусов, а к лету начнут ходить трамваи, продолжил вице-премьер. В микрорайоне Невский Путин пообщался с местными жителями, а затем по приглашению одной из семей зашел к ним домой.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, россия, мариуполь
владимир путин, россия, мариуполь
Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь
После посещения Мариуполя президент России отправился в Ростов-на-Дону, где провел совещание в командном пункте специальной военной операции.
СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства прибыл туда на вертолете, а затем с остановками проехал по районам города за рулем автомобиля. Он осмотрел несколько объектов и поговорил с местными жителями.
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о том, как идут работы по строительству и восстановлению Мариуполя и его окрестностей.
"В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений", — добавили в Кремле.
Реконструкцию центра города, по словам Хуснуллина, планируется завершить к концу года.
В городе запустили движение общественного транспорта, сейчас работают 110 автобусов, а к лету начнут ходить трамваи, продолжил вице-премьер.
В микрорайоне Невский Путин пообщался с местными жителями, а затем по приглашению одной из семей зашел к ним домой.