https://sputnik-abkhazia.ru/20230319/vladimir-putin-sovershil-rabochuyu-poezdku-v-mariupol-1044729513.html

Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь

Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь

После посещения Мариуполя президент России отправился в Ростов-на-Дону, где провел совещание в командном пункте специальной военной операции. 19.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-19T10:45+0300

2023-03-19T10:45+0300

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владимир путин

россия

мариуполь

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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, сообщила пресс-служба Кремля.Глава государства прибыл туда на вертолете, а затем с остановками проехал по районам города за рулем автомобиля. Он осмотрел несколько объектов и поговорил с местными жителями.Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о том, как идут работы по строительству и восстановлению Мариуполя и его окрестностей.Реконструкцию центра города, по словам Хуснуллина, планируется завершить к концу года.В городе запустили движение общественного транспорта, сейчас работают 110 автобусов, а к лету начнут ходить трамваи, продолжил вице-премьер. В микрорайоне Невский Путин пообщался с местными жителями, а затем по приглашению одной из семей зашел к ним домой.

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владимир путин, россия, мариуполь