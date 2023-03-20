https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/ekspert-ssha-schitayut-chto-v-usloviyakh-konflikta-na-ukraine-zakavkaze-mogut-poluchit-darom--1044744752.html
Эксперт: США считают, что в условиях конфликта на Украине Закавказье могут получить даром
Эксперт: США считают, что в условиях конфликта на Украине Закавказье могут получить даром
Российский эксперт, исследователь Сергей Переслегин в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, что провокации на российских границах возможны не... 20.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-20T18:30+0300
2023-03-20T18:30+0300
2023-03-20T18:30+0300
радио
подкасты спецоперация россии в донбассе
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Эксперт: США считают, что в условиях конфликта на Украине Закавказье могут получить даром
Эксперт: США считают, что в условиях конфликта на Украине Закавказье могут получить даром
Российский эксперт, исследователь Сергей Переслегин в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, что провокации на российских границах возможны не только со стороны Украины, есть и другие зоны, где ситуация может перерасти в открытый конфликт уже в ближайшей перспективе, считает он.На данный момент есть две зоны крайней нестабильности на российских границах, причем сильнейшее давление на эти территории идет с запада, прежде всего, из Великобритании и США, отмечает собеседник Sputnik."Я сейчас не имею ввиду Украину и Приднестровье, где все уже идет. А также Беларусь, где вот-вот что-нибудь может произойти. Я говорю о потенциальных зонах. Это, безусловно, Центральная Азия и Закавказье", – говорит Переслегин.Ранее казалось, что события в Центральной Азии более вероятны. Но сейчас, похоже, идет переключение со среднеазиатского на закавказский сценарий, считает эксперт."Почему? На мой взгляд, ответ вполне очевиден. Закавказский сценарий менее опасен и с точки зрения привлеченных сил, и с точки зрения вовлеченных средств, плюс нужно иметь ввиду, что при реализации закавказского сценария определенным демпфирующим эффектом может оказаться позиция Турции, которая тесно связана с Азербайджаном. Разумеется, позиция Турции важна и для событий в Средней Азии, но там слишком высокие ставки, слишком значим этот район", – рассуждает Переслегин.Сейчас, насколько возможно судить, Великобритания и США считают, что в условиях конфликта на Украине Закавказье они могут получить практически даром, поскольку ситуация в Азербайджане определилась, а позиция нынешнего лидера Армении в значительной мере является практически антироссийской, рассуждает эксперт.Что же касается Грузии, то ей сейчас крайне невыгодна конфронтация с РФ, добавляет Переслегин.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
Российский эксперт, исследователь Сергей Переслегин в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, что провокации на российских границах возможны не только со стороны Украины, есть и другие зоны, где ситуация может перерасти в открытый конфликт уже в ближайшей перспективе, считает он.
На данный момент есть две зоны крайней нестабильности на российских границах, причем сильнейшее давление на эти территории идет с запада, прежде всего, из Великобритании и США, отмечает собеседник Sputnik.
"Я сейчас не имею ввиду Украину и Приднестровье, где все уже идет. А также Беларусь, где вот-вот что-нибудь может произойти. Я говорю о потенциальных зонах. Это, безусловно, Центральная Азия и Закавказье", – говорит Переслегин.
Ранее казалось, что события в Центральной Азии более вероятны. Но сейчас, похоже, идет переключение со среднеазиатского на закавказский сценарий, считает эксперт.
"Почему? На мой взгляд, ответ вполне очевиден. Закавказский сценарий менее опасен и с точки зрения привлеченных сил, и с точки зрения вовлеченных средств, плюс нужно иметь ввиду, что при реализации закавказского сценария определенным демпфирующим эффектом может оказаться позиция Турции, которая тесно связана с Азербайджаном. Разумеется, позиция Турции важна и для событий в Средней Азии, но там слишком высокие ставки, слишком значим этот район", – рассуждает Переслегин.
Сейчас, насколько возможно судить, Великобритания и США считают, что в условиях конфликта на Украине Закавказье они могут получить практически даром, поскольку ситуация в Азербайджане определилась, а позиция нынешнего лидера Армении в значительной мере является практически антироссийской, рассуждает эксперт.
Что же касается Грузии, то ей сейчас крайне невыгодна конфронтация с РФ, добавляет Переслегин.