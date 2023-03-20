https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/ekspert-ssha-schitayut-chto-v-usloviyakh-konflikta-na-ukraine-zakavkaze-mogut-poluchit-darom--1044744752.html

Эксперт: США считают, что в условиях конфликта на Украине Закавказье могут получить даром

Эксперт: США считают, что в условиях конфликта на Украине Закавказье могут получить даром

Российский эксперт, исследователь Сергей Переслегин в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, что провокации на российских границах возможны не... 20.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-20T18:30+0300

2023-03-20T18:30+0300

2023-03-20T18:30+0300

радио

подкасты спецоперация россии в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/14/1044744899_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_c869a5cf288369b19ee72a10ede6fbe5.jpg

Эксперт: США считают, что в условиях конфликта на Украине Закавказье могут получить даром Эксперт: США считают, что в условиях конфликта на Украине Закавказье могут получить даром

Российский эксперт, исследователь Сергей Переслегин в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, что провокации на российских границах возможны не только со стороны Украины, есть и другие зоны, где ситуация может перерасти в открытый конфликт уже в ближайшей перспективе, считает он.На данный момент есть две зоны крайней нестабильности на российских границах, причем сильнейшее давление на эти территории идет с запада, прежде всего, из Великобритании и США, отмечает собеседник Sputnik."Я сейчас не имею ввиду Украину и Приднестровье, где все уже идет. А также Беларусь, где вот-вот что-нибудь может произойти. Я говорю о потенциальных зонах. Это, безусловно, Центральная Азия и Закавказье", – говорит Переслегин.Ранее казалось, что события в Центральной Азии более вероятны. Но сейчас, похоже, идет переключение со среднеазиатского на закавказский сценарий, считает эксперт."Почему? На мой взгляд, ответ вполне очевиден. Закавказский сценарий менее опасен и с точки зрения привлеченных сил, и с точки зрения вовлеченных средств, плюс нужно иметь ввиду, что при реализации закавказского сценария определенным демпфирующим эффектом может оказаться позиция Турции, которая тесно связана с Азербайджаном. Разумеется, позиция Турции важна и для событий в Средней Азии, но там слишком высокие ставки, слишком значим этот район", – рассуждает Переслегин.Сейчас, насколько возможно судить, Великобритания и США считают, что в условиях конфликта на Украине Закавказье они могут получить практически даром, поскольку ситуация в Азербайджане определилась, а позиция нынешнего лидера Армении в значительной мере является практически антироссийской, рассуждает эксперт.Что же касается Грузии, то ей сейчас крайне невыгодна конфронтация с РФ, добавляет Переслегин.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио