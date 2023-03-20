https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/ostorozhno-spoyler-mnogosloynyy-aronofski-i-khudozhnitsa-iz-dzhaypura-pisatelnitsy-dzhoshi-1044645723.html

Осторожно, спойлер: многослойный Аронофски и "Художница из Джайпура" писательницы Джоши

Осторожно, спойлер: многослойный Аронофски и "Художница из Джайпура" писательницы Джоши

О последних новинках в мире книг и кино в программе "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия. 20.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-20T09:37+0300

2023-03-20T09:37+0300

2023-03-20T10:28+0300

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Осторожно, спойлер: многослойный Аронофски и "Художница из Джайпура" писательницы Джоши Осторожно, спойлер: многослойный Аронофски и "Художница из Джайпура" писательницы Джоши

Творчество многослойного режиссера Даррена Аронофски и его последнее творение – один из триумфаторов прошедшей церемонии "Оскар", фильм "Кит", а также литературное произведение "Художница из Джайпура" писательницы Алки Джоши, на радио Sputnik обсудили ведущие программы "Осторожно, спойлер!" Ирина Турава и Артур Гагулия. Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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