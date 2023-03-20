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Осторожно, спойлер: многослойный Аронофски и "Художница из Джайпура" писательницы Джоши
Осторожно, спойлер: многослойный Аронофски и "Художница из Джайпура" писательницы Джоши
О последних новинках в мире книг и кино в программе "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия. 20.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-20T09:37+0300
2023-03-20T09:37+0300
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Осторожно, спойлер: многослойный Аронофски и "Художница из Джайпура" писательницы Джоши
Осторожно, спойлер: многослойный Аронофски и "Художница из Джайпура" писательницы Джоши
Творчество многослойного режиссера Даррена Аронофски и его последнее творение – один из триумфаторов прошедшей церемонии "Оскар", фильм "Кит", а также литературное произведение "Художница из Джайпура" писательницы Алки Джоши, на радио Sputnik обсудили ведущие программы "Осторожно, спойлер!" Ирина Турава и Артур Гагулия. Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, абхазия, осторожно, спойлер , кино, книги, литература, театр, искусство, аудио
подкасты, абхазия, осторожно, спойлер , кино, книги, литература, театр, искусство, аудио
Осторожно, спойлер: многослойный Аронофски и "Художница из Джайпура" писательницы Джоши
09:37 20.03.2023 (обновлено: 10:28 20.03.2023)
О последних новинках в мире книг и кино в программе "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik Абхазия.
Творчество многослойного режиссера Даррена Аронофски и его последнее творение – один из триумфаторов прошедшей церемонии "Оскар", фильм "Кит", а также литературное произведение "Художница из Джайпура" писательницы Алки Джоши, на радио Sputnik обсудили ведущие программы "Осторожно, спойлер!" Ирина Турава и Артур Гагулия.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.