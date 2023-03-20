https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/soveschanie-po-voprosam-garmonizatsii-zakonodatelstv-rossii-i-abkhazii-proshlo-v-kabmine-1044755387.html

Совещание по вопросам гармонизации законодательств России и Абхазии прошло в Кабмине

Совещание по вопросам гармонизации законодательств России и Абхазии прошло в Кабмине

Совещание было посвящено вопросам, касающимися программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией. 20.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-20T19:26+0300

2023-03-20T19:26+0300

2023-03-20T19:26+0300

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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по вопросам гармонизации законодательств Абхазии и России, сообщает пресс-служба Кабмина.В совещании участвовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр соцобеспечения Руслан Аджба, глава Минпроса Инал Габлия. Они рассказали о стадиях проработки законопроектов и подзаконных актов в подконтрольных им сферах. Премьер-министр поручил присутствующим обеспечить контроль за процессом подготовки законопроектов.

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