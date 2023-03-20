https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/takie-obstoyatelstva-o-soglashenii-o-sudebnykh-resheniyakh-po-ekonomicheskim-delam---1044691367.html
Такие обстоятельства: о соглашении о судебных решениях по экономическим делам
Такие обстоятельства: о соглашении о судебных решениях по экономическим делам
Совфед одобрил соглашение России и Абхазии о судебных решениях по экономическим делам. Кого это коснется и в чем была необходимость, в эфире радио Sputnik... 20.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-20T16:46+0300
2023-03-20T16:46+0300
2023-03-20T16:46+0300
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Такие обстоятельства: о соглашении о судебных решениях по экономическим делам
Такие обстоятельства: о соглашении о судебных решениях по экономическим делам
Подписание соглашения состоялось на Х Петербургском международном юридическом форуме, который проходил с 29 июня по 1 июля 2022 года. Соглашение подписали министр юстиции Абхазии Анри Барциц и его российский коллега Константин Чуйченко. Документ был подписан 29 июня 2022 года.В чем была необходимость такого соглашения, кто именно попадет под действие, об этом в беседе на радио рассказала Фатима Квициния – председатель Арбитражного суда Абхазии."Выиграть дело в суде, получить судебное решение – полдела, надо его исполнить. Исполнение – вообще тяжелая процедура. А исполнение в иностранном государстве вдвойне тяжелее. Отсутствие этого соглашения создавало правовой вакуум, потому что были решения российских судов, но мы их не исполняли. В 2021 году к нам в Арбитражный суд Абхазии поступило четыре заявления о признании и приведении в исполнение решений московских арбитражных судов. В 2022 году их уже стало семь. Я думаю, что это цифра большая для Абхазии", – сказала Квициния. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, соглашение, суд, аудио
подкасты, такие обстоятельства, соглашение, суд, аудио
Такие обстоятельства: о соглашении о судебных решениях по экономическим делам
Совфед одобрил соглашение России и Абхазии о судебных решениях по экономическим делам. Кого это коснется и в чем была необходимость, в эфире радио Sputnik рассказала председатель Арбитражного суда Абхазии Фатима Квициния.
Подписание соглашения состоялось на Х Петербургском международном юридическом форуме, который проходил с 29 июня по 1 июля 2022 года. Соглашение подписали министр юстиции Абхазии Анри Барциц и его российский коллега Константин Чуйченко. Документ был подписан 29 июня 2022 года.
В чем была необходимость такого соглашения, кто именно попадет под действие, об этом в беседе на радио рассказала Фатима Квициния – председатель Арбитражного суда Абхазии.
"Выиграть дело в суде, получить судебное решение – полдела, надо его исполнить. Исполнение – вообще тяжелая процедура. А исполнение в иностранном государстве вдвойне тяжелее. Отсутствие этого соглашения создавало правовой вакуум, потому что были решения российских судов, но мы их не исполняли. В 2021 году к нам в Арбитражный суд Абхазии поступило четыре заявления о признании и приведении в исполнение решений московских арбитражных судов. В 2022 году их уже стало семь. Я думаю, что это цифра большая для Абхазии", – сказала Квициния.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.