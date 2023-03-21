https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/kosilov-o-bronirovanii-v-abkhaziyu-na-may-budet-narastat-esli-moshenniki-ne-povliyayut-1044759387.html

Косилов о бронировании в Абхазию на май: будет нарастать, если мошенники не повлияют

Косилов о бронировании в Абхазию на май: будет нарастать, если мошенники не повлияют

Началось ли уже бронирование отдыха на майские праздники в Абхазии, насколько оно активное и от каких факторов зависит, об этом в эфире радио Sputnik рассказал... 21.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-21T13:32+0300

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Косилов о бронировании в Абхазию на май: будет нарастать, если мошенники не повлияют Косилов о бронировании в Абхазию на май: будет нарастать, если мошенники не повлияют

Рост бронирования идет по популярным объектам, либо по тем, кто снизил цены, сказал Косилов в интервью радио."По нашим данным, идет рост бронирования почти в два раза больше, чем в прошлом году, но это не все отели, а преимущественно семейные. Абхазия – бюджетный курорт на майские праздники. Появились отели, которые вышли на рынок в том году, они сделали хорошие акции на май, следовательно, можно рассматривать их как полную альтернативу очень многим курортам. Это экономно, хорошее качество услуг, полный семейный спектр пакета", – сказал Косилов.Руководитель абхазского направления российской туркомпании "Алеан" также рассказал в последние несколько лет разрослась сфера мошенников, которые делают сайты под отели дезинформирует туристов."В связи с ситуацией в Грузии к нам поступают звонки, что сайты отелей отговаривают их ехать в Абхазию. Мы, конечно, боремся с этим совместно с отелями, Министерством по туризму Абхазии, но риск остается. Бронирование на майские праздники будет нарастать, если внешний фон в виде мошенников не повлияет на ситуацию", – сказал КосиловПолню версию интервью слушайте в аудиофайле.

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