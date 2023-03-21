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Нам не нужна война: Аслан Бжания выступил на съезде "Амцахара"
Нам не нужна война: Аслан Бжания выступил на съезде "Амцахара"
Президент Абхазии Аслан Бжания выступил на четырнадцатом съезде партии "Амцахара". 21.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-21T21:31+0300
2023-03-21T21:31+0300
2023-03-21T21:31+0300
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Глава государства отметил, что военно-политическая обстановка "крайне сложная", планируется открытие второго фронта против России, в Грузии готовятся к крупномасштабным политическим акциям. Он подчеркнул, что в Абхазии проводится масштабная работа по повышению мобилизационной готовности населения и повышению боевой готовности вооруженных сил. "Нам не нужна война, но мы готовы ко всему. Вместе, в единстве и в союзе с братской Россией", - добавил президент
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видео, мультимедиа, аслан бжания, абхазия, видео
видео, мультимедиа, аслан бжания, абхазия, видео
Нам не нужна война: Аслан Бжания выступил на съезде "Амцахара"
Президент Абхазии Аслан Бжания выступил на четырнадцатом съезде партии "Амцахара".
Глава государства отметил, что военно-политическая обстановка "крайне сложная", планируется открытие второго фронта против России, в Грузии готовятся к крупномасштабным политическим акциям.
Он подчеркнул, что в Абхазии проводится масштабная работа по повышению мобилизационной готовности населения и повышению боевой готовности вооруженных сил.
"Нам не нужна война, но мы готовы ко всему. Вместе, в единстве и в союзе с братской Россией", - добавил президент