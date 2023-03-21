https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/sovmestnoe-zayavlenie-vladimira-putina-i-si-tszinpina-pryamaya-translyatsiya-1044771606.html

Совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина. Трансляция завершена

Совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина. Трансляция завершена

20 марта, в день приезда китайского лидера, он провел неформальные разговоры с президентом России. 21.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-21T18:40+0300

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Президент России Владимир Путин принял в Кремле председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня, прибывшего в российскую столицу днем ранее. Переговоры проходили в расширенном составе, в них принимали участие, в том числе, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава "Роснефти" Игорь Сечин.Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

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