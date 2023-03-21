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https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/sovmestnoe-zayavlenie-vladimira-putina-i-si-tszinpina-pryamaya-translyatsiya-1044771606.html
Совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина. Трансляция завершена
Совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина. Трансляция завершена
20 марта, в день приезда китайского лидера, он провел неформальные разговоры с президентом России. 21.03.2023, Sputnik Абхазия
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Президент России Владимир Путин принял в Кремле председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня, прибывшего в российскую столицу днем ранее. Переговоры проходили в расширенном составе, в них принимали участие, в том числе, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава "Роснефти" Игорь Сечин.Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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россия, китай, мультимедиа, мультимедиа, видео, видео
россия, китай, мультимедиа, мультимедиа, видео, видео

Совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина. Трансляция завершена

18:40 21.03.2023 (обновлено: 19:01 21.03.2023)
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20 марта, в день приезда китайского лидера, он провел неформальные разговоры с президентом России.
Президент России Владимир Путин принял в Кремле председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня, прибывшего в российскую столицу днем ранее. Переговоры проходили в расширенном составе, в них принимали участие, в том числе, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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