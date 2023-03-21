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Тхагапсов о сотрудничестве журналистов Абхазии и КЧР: хотим живую связь
Тхагапсов о сотрудничестве журналистов Абхазии и КЧР: хотим живую связь
Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг провел в Сухуме встречу с председателем Карачаево-Черкесского регионального отделения Союза журналистов РФ... 21.03.2023, Sputnik Абхазия
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Тхагапсов о сотрудничестве журналистов Абхазии и КЧР: хотим живую связь
Тхагапсов о сотрудничестве журналистов Абхазии и КЧР: хотим живую связь
Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг провел в Сухуме встречу с председателем Карачаево-Черкесского регионального отделения Союза журналистов РФ Увжуком Тхагапсовым, где обсуждались вопросы с реализацией совместных проектов и мероприятий."Мы хотим, чтоб эти договоры не оставались на бумаге, чтоб была живая связь. Мы у себя обозначили журналиста-профессионала, который будет заниматься приемом информации из Абхазии. У нас газеты до сих пор являются востребованными, в КЧР абазины проживают в пределах до 38 тысяч, но тираж национальной газеты более двух тысяч. Пользуются печатными изданиями старшее поколение, которое интересуется взаимоотношениями республики с братскими народами. Мы хотим для начала публиковать в месяц по одному материалу, а потом уже сделать еженедельные рубрики. Акцент будет сделан на печатные издания", – сказал Тхагапсов.О том, как отреагировали коллеги из КЧР на предложение Союза журналистов Абхазии принять участие в творческом конкурсе в честь 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, а также какие еще материалы могут быть интересны братскому народу, можно узнать в аудиофайле.
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подкасты, союз абхазских добровольцев кчр, кчр, сотрудничество, союз журналистов россии, аудио
подкасты, союз абхазских добровольцев кчр, кчр, сотрудничество, союз журналистов россии, аудио

Тхагапсов о сотрудничестве журналистов Абхазии и КЧР: хотим живую связь

10:19 21.03.2023
Радио
Тхагапсов о сотрудничестве журналистов Абхазии и КЧР: хотим живую связь
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Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг провел в Сухуме встречу с председателем Карачаево-Черкесского регионального отделения Союза журналистов РФ Увжуком Тхагапсовым, где обсуждались вопросы с реализацией совместных проектов и мероприятий.
"Мы хотим, чтоб эти договоры не оставались на бумаге, чтоб была живая связь. Мы у себя обозначили журналиста-профессионала, который будет заниматься приемом информации из Абхазии. У нас газеты до сих пор являются востребованными, в КЧР абазины проживают в пределах до 38 тысяч, но тираж национальной газеты более двух тысяч. Пользуются печатными изданиями старшее поколение, которое интересуется взаимоотношениями республики с братскими народами. Мы хотим для начала публиковать в месяц по одному материалу, а потом уже сделать еженедельные рубрики. Акцент будет сделан на печатные издания", – сказал Тхагапсов.
О том, как отреагировали коллеги из КЧР на предложение Союза журналистов Абхазии принять участие в творческом конкурсе в честь 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, а также какие еще материалы могут быть интересны братскому народу, можно узнать в аудиофайле.
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