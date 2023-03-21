https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/tkhagapsov-o-sotrudnichestve-zhurnalistov-abkhazii-i-kchr-khotim-zhivuyu-svyaz---1044747555.html
Тхагапсов о сотрудничестве журналистов Абхазии и КЧР: хотим живую связь
Тхагапсов о сотрудничестве журналистов Абхазии и КЧР: хотим живую связь
Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг провел в Сухуме встречу с председателем Карачаево-Черкесского регионального отделения Союза журналистов РФ... 21.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-21T10:19+0300
2023-03-21T10:19+0300
2023-03-21T10:19+0300
радио
подкасты
союз абхазских добровольцев кчр
кчр
сотрудничество
союз журналистов россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/14/1044747655_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_5c5ae4f48d3723892c250c4e5984e8ee.jpg
Тхагапсов о сотрудничестве журналистов Абхазии и КЧР: хотим живую связь
Тхагапсов о сотрудничестве журналистов Абхазии и КЧР: хотим живую связь
Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг провел в Сухуме встречу с председателем Карачаево-Черкесского регионального отделения Союза журналистов РФ Увжуком Тхагапсовым, где обсуждались вопросы с реализацией совместных проектов и мероприятий."Мы хотим, чтоб эти договоры не оставались на бумаге, чтоб была живая связь. Мы у себя обозначили журналиста-профессионала, который будет заниматься приемом информации из Абхазии. У нас газеты до сих пор являются востребованными, в КЧР абазины проживают в пределах до 38 тысяч, но тираж национальной газеты более двух тысяч. Пользуются печатными изданиями старшее поколение, которое интересуется взаимоотношениями республики с братскими народами. Мы хотим для начала публиковать в месяц по одному материалу, а потом уже сделать еженедельные рубрики. Акцент будет сделан на печатные издания", – сказал Тхагапсов.О том, как отреагировали коллеги из КЧР на предложение Союза журналистов Абхазии принять участие в творческом конкурсе в честь 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, а также какие еще материалы могут быть интересны братскому народу, можно узнать в аудиофайле.
кчр
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/14/1044747655_50:0:685:476_1920x0_80_0_0_cdb8b88cb0ebc3fb35ca22d0879410c1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, союз абхазских добровольцев кчр, кчр, сотрудничество, союз журналистов россии, аудио
подкасты, союз абхазских добровольцев кчр, кчр, сотрудничество, союз журналистов россии, аудио
Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг провел в Сухуме встречу с председателем Карачаево-Черкесского регионального отделения Союза журналистов РФ Увжуком Тхагапсовым, где обсуждались вопросы с реализацией совместных проектов и мероприятий.
"Мы хотим, чтоб эти договоры не оставались на бумаге, чтоб была живая связь. Мы у себя обозначили журналиста-профессионала, который будет заниматься приемом информации из Абхазии. У нас газеты до сих пор являются востребованными, в КЧР абазины проживают в пределах до 38 тысяч, но тираж национальной газеты более двух тысяч. Пользуются печатными изданиями старшее поколение, которое интересуется взаимоотношениями республики с братскими народами. Мы хотим для начала публиковать в месяц по одному материалу, а потом уже сделать еженедельные рубрики. Акцент будет сделан на печатные издания", – сказал Тхагапсов.
О том, как отреагировали коллеги из КЧР на предложение Союза журналистов Абхазии принять участие в творческом конкурсе в честь 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, а также какие еще материалы могут быть интересны братскому народу, можно узнать в аудиофайле.