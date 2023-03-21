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Вопросы нацбезопасности обсудили в Москве Сергей Шамба и Рашид Нургалиев
Вопросы нацбезопасности обсудили в Москве Сергей Шамба и Рашид Нургалиев
Подписание плана сотрудничества между аппаратами Советов безопасности Абхазии и России на 2023-2024 годы запланировано на 23 марта. 21.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-21T17:11+0300
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба встретился с первым замсекретаря Совбеза России Рашидом Нургалиевым, сообщает пресс-служба посольства республики в Москве. "В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной и национальной безопасности, а также перспективы расширения абхазско-российского взаимодействия", – говорится в сообщении.Дипведомство сообщает, что встреча абхазского и российского представителей прошла в преддверии запланированного подписания плана сотрудничества между аппаратами Совбезов на 2023-2024 годы.Сергей Шамба и Рашид Нургалиев подтвердили настрой на дальнейшее расширение и развитие сотрудничества между ведомствами.
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абхазия, россия, новости
Вопросы нацбезопасности обсудили в Москве Сергей Шамба и Рашид Нургалиев
17:11 21.03.2023 (обновлено: 17:34 21.03.2023)
Подписание плана сотрудничества между аппаратами Советов безопасности Абхазии и России на 2023-2024 годы запланировано на 23 марта.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik.
Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба встретился с первым замсекретаря Совбеза России Рашидом Нургалиевым, сообщает
пресс-служба посольства республики в Москве.
"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной и национальной безопасности, а также перспективы расширения абхазско-российского взаимодействия", – говорится в сообщении.
Дипведомство сообщает, что встреча абхазского и российского представителей прошла в преддверии запланированного подписания плана сотрудничества между аппаратами Совбезов на 2023-2024 годы.
Сергей Шамба и Рашид Нургалиев подтвердили настрой на дальнейшее расширение и развитие сотрудничества между ведомствами.