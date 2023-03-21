https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/voprosy-natsbezopasnosti-obsudili-v-moskve-sergey-shamba-i-rashid-nurgaliev-1044770886.html

Вопросы нацбезопасности обсудили в Москве Сергей Шамба и Рашид Нургалиев

Вопросы нацбезопасности обсудили в Москве Сергей Шамба и Рашид Нургалиев

Подписание плана сотрудничества между аппаратами Советов безопасности Абхазии и России на 2023-2024 годы запланировано на 23 марта. 21.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-21T17:11+0300

2023-03-21T17:11+0300

2023-03-21T17:34+0300

в абхазии

абхазия

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/15/1044771344_0:196:1280:916_1920x0_80_0_0_ffa3f41582ccb1f837004ae681f69c61.jpg

СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба встретился с первым замсекретаря Совбеза России Рашидом Нургалиевым, сообщает пресс-служба посольства республики в Москве. "В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной и национальной безопасности, а также перспективы расширения абхазско-российского взаимодействия", – говорится в сообщении.Дипведомство сообщает, что встреча абхазского и российского представителей прошла в преддверии запланированного подписания плана сотрудничества между аппаратами Совбезов на 2023-2024 годы.Сергей Шамба и Рашид Нургалиев подтвердили настрой на дальнейшее расширение и развитие сотрудничества между ведомствами.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, новости