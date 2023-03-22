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Родные мелодии: концерт оркестра народных инструментов

Родные мелодии: концерт оркестра народных инструментов

Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария провел концерт в Сухуме. 22.03.2023, Sputnik Абхазия

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Концерт государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцариа состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба.В программе вечера были различные танцевальные мелодии, а также музыка к народным и популярным песням. Среди них - "Шьишь-нани", "Попурри абхазских песен", "Изыурызеи", танцевальные композиции "Исламей", "Танцевальная", "Нарта", "Шаратын" и другие.Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария был создан в 2016 году на базе Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в целях сохранения и развития национальных традиций, обычаев и фольклора.В оркестре народных инструментов играют выпускники и студенты Государственного училища культуры. После смерти Отара Хунцариа руководит оркестром Денис Арухаа.Отар Хунцариа автор музыки к более чем 150 песням, в том числе гимна молодежи "Иҭбаауп адунеи", песни, рожденной во время Отечественной войны народа Абхазии "Аҳаҳаи Амарџьа", и многих других. Он занимался музыкой на протяжении всей своей жизни и внес неоценимый вклад в абхазскую культуру.

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