Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/1044794417.html
Родные мелодии: концерт оркестра народных инструментов
Родные мелодии: концерт оркестра народных инструментов
Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария провел концерт в Сухуме. 22.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-22T21:24+0300
2023-03-22T21:24+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/16/1044791654_0:105:1379:881_1920x0_80_0_0_0bbd879dc4c6222b63ebc64d8471ec96.jpg
Концерт государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцариа состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба.В программе вечера были различные танцевальные мелодии, а также музыка к народным и популярным песням. Среди них - "Шьишь-нани", "Попурри абхазских песен", "Изыурызеи", танцевальные композиции "Исламей", "Танцевальная", "Нарта", "Шаратын" и другие.Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария был создан в 2016 году на базе Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в целях сохранения и развития национальных традиций, обычаев и фольклора.В оркестре народных инструментов играют выпускники и студенты Государственного училища культуры. После смерти Отара Хунцариа руководит оркестром Денис Арухаа.Отар Хунцариа автор музыки к более чем 150 песням, в том числе гимна молодежи "Иҭбаауп адунеи", песни, рожденной во время Отечественной войны народа Абхазии "Аҳаҳаи Амарџьа", и многих других. Он занимался музыкой на протяжении всей своей жизни и внес неоценимый вклад в абхазскую культуру.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/16/1044791654_33:0:1346:985_1920x0_80_0_0_1806e792cbfe1d223204045aa3a74ebd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Родные мелодии: концерт оркестра народных инструментов

21:24 22.03.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария провел концерт в Сухуме.
Концерт государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцариа состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба.
В программе вечера были различные танцевальные мелодии, а также музыка к народным и популярным песням. Среди них - "Шьишь-нани", "Попурри абхазских песен", "Изыурызеи", танцевальные композиции "Исламей", "Танцевальная", "Нарта", "Шаратын" и другие.
Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария был создан в 2016 году на базе Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в целях сохранения и развития национальных традиций, обычаев и фольклора.
В оркестре народных инструментов играют выпускники и студенты Государственного училища культуры. После смерти Отара Хунцариа руководит оркестром Денис Арухаа.
Отар Хунцариа автор музыки к более чем 150 песням, в том числе гимна молодежи "Иҭбаауп адунеи", песни, рожденной во время Отечественной войны народа Абхазии "Аҳаҳаи Амарџьа", и многих других. Он занимался музыкой на протяжении всей своей жизни и внес неоценимый вклад в абхазскую культуру.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария провел концерт в Сухуме.

Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария провел концерт в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария провел концерт в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В программе вечера были различные танцевальные мелодии.

В программе вечера были различные танцевальные мелодии. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В программе вечера были различные танцевальные мелодии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А также композиции к народным и популярным песням.

А также композиции к народным и популярным песням. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

А также композиции к народным и популярным песням.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В оркестре играют выпускники и студенты Государственного училища культуры.

В оркестре играют выпускники и студенты Государственного училища культуры. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В оркестре играют выпускники и студенты Государственного училища культуры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Коллективом руководит заслуженный работник культуры Абахзии Денис Арухаа.

Коллективом руководит заслуженный работник культуры Абахзии Денис Арухаа. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Коллективом руководит заслуженный работник культуры Абахзии Денис Арухаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Государственный оркестр народных инструментов был создан в 2016 году.

Государственный оркестр народных инструментов был создан в 2016 году. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Государственный оркестр народных инструментов был создан в 2016 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Цель оркестра – сохранение и развитие национальных традиций, обычаев и фольклора.

Цель оркестра – сохранение и развитие национальных традиций, обычаев и фольклора. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Цель оркестра – сохранение и развитие национальных традиций, обычаев и фольклора.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Одну из мелодий зрители слушали с включенными фонариками на своих смартфонах.

Одну из мелодий зрители слушали с включенными фонариками на своих смартфонах. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одну из мелодий зрители слушали с включенными фонариками на своих смартфонах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В оркестре играют на различных национальных инструментах, в том числе на барабанах.

В оркестре играют на различных национальных инструментах, в том числе на барабанах. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В оркестре играют на различных национальных инструментах, в том числе на барабанах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А также аккордеонах и других инструментах.

А также аккордеонах и других инструментах. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

А также аккордеонах и других инструментах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Оркестр носит имя Отара Хунцариа – автора музыки к более чем 150 песням, в том числе гимна молодежи "Иҭбаауп адунеи".

Оркестр носит имя Отара Хунцариа – автора музыки к более чем 150 песням, в том числе гимна молодежи &quot;Иҭбаауп адунеи&quot;. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Оркестр носит имя Отара Хунцариа – автора музыки к более чем 150 песням, в том числе гимна молодежи "Иҭбаауп адунеи".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Хунцариа занимался музыкой на протяжении всей своей жизни.

Хунцариа занимался музыкой на протяжении всей своей жизни. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хунцариа занимался музыкой на протяжении всей своей жизни.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Оркестр работает на базе Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

Оркестр работает на базе Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Оркестр работает на базе Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт продолжался полтора часа.

Концерт продолжался полтора часа. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт продолжался полтора часа.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0