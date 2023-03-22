https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/bronirovanie-nomerov-v-abkhazii-na-mayskie-prazdniki-uvelichilos-vdvoe-1044777817.html
Бронирование номеров в Абхазии на майские праздники увеличилось вдвое
Бронирование номеров в Абхазии на майские праздники увеличилось вдвое
Хорошие показатели по бронированию номеров у отелей, которые предложили выгодные цены для покупателей. 22.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-22T10:10+0300
2023-03-22T10:10+0300
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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Бронирование номеров на майские праздники в Абхазии в сравнении с 2022 годом увеличилось почти в два раза, сказал в интервью радио Sputnik руководитель абхазского направления туркомпании "Алеан" Сергей Косилов.По его словам, Абхазия – в целом это бюджетный курорт, который пользуется популярностью у туристов, в том числе на майские праздники.Цены в разных отелях варьируются, в среднем отдохнуть в Абхазии вдвоем на майские праздники можно за 20 тысяч рублей, подчеркнул Косилов. Всего в 2022 году Абхазию посетило около 1 миллиона 150 тысяч человек.В республике зарегистрировано 788 объектов размещения – 39 323 койко-места, 112 объектов – юридические лица, 543 объекта – индивидуальные предприниматели и 133 –физические лица.
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абхазия, отдых в абхазии, туристы
абхазия, отдых в абхазии, туристы
Бронирование номеров в Абхазии на майские праздники увеличилось вдвое
10:10 22.03.2023 (обновлено: 10:35 22.03.2023)
Хорошие показатели по бронированию номеров у отелей, которые предложили выгодные цены для покупателей.
СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Бронирование номеров на майские праздники в Абхазии в сравнении с 2022 годом увеличилось почти в два раза, сказал в интервью радио Sputnik руководитель абхазского направления туркомпании "Алеан" Сергей Косилов.
"Надо понимать, что это не все отели, а те, которые предложили хорошие цены на праздничные даты, в том числе цены ниже обычных майских цен. За счет дополнительной рекламы, своего продвижения, они сделали хорошие скидки", – отметил он.
По его словам, Абхазия – в целом это бюджетный курорт, который пользуется популярностью у туристов, в том числе на майские праздники.
Цены в разных отелях варьируются, в среднем отдохнуть в Абхазии вдвоем на майские праздники можно за 20 тысяч рублей, подчеркнул Косилов.
Всего в 2022 году Абхазию посетило около 1 миллиона 150 тысяч человек.
В республике зарегистрировано 788 объектов размещения – 39 323 койко-места, 112 объектов – юридические лица, 543 объекта – индивидуальные предприниматели и 133 –физические лица.