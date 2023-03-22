https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/bronirovanie-nomerov-v-abkhazii-na-mayskie-prazdniki-uvelichilos-vdvoe-1044777817.html

Бронирование номеров в Абхазии на майские праздники увеличилось вдвое

Бронирование номеров в Абхазии на майские праздники увеличилось вдвое

Хорошие показатели по бронированию номеров у отелей, которые предложили выгодные цены для покупателей. 22.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Бронирование номеров на майские праздники в Абхазии в сравнении с 2022 годом увеличилось почти в два раза, сказал в интервью радио Sputnik руководитель абхазского направления туркомпании "Алеан" Сергей Косилов.По его словам, Абхазия – в целом это бюджетный курорт, который пользуется популярностью у туристов, в том числе на майские праздники.Цены в разных отелях варьируются, в среднем отдохнуть в Абхазии вдвоем на майские праздники можно за 20 тысяч рублей, подчеркнул Косилов. Всего в 2022 году Абхазию посетило около 1 миллиона 150 тысяч человек.В республике зарегистрировано 788 объектов размещения – 39 323 койко-места, 112 объектов – юридические лица, 543 объекта – индивидуальные предприниматели и 133 –физические лица.

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