https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/bzhaniya-obyavil-o-nachale-vesennego-prizyva-v-armiyu-abkhazii-1044789302.html

Бжания объявил о начале весеннего призыва в армию Абхазии

Бжания объявил о начале весеннего призыва в армию Абхазии

На военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу. 22.03.2023, Sputnik Абхазия

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2023-03-22T17:36+0300

в абхазии

аслан бжания

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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о призыве в апреле-июне 2023 года граждан Абхазии на военную службу, сообщает пресс-служба главы государства. Документ также подразумевает увольнение граждан, проходящих военную службу по призыву. Кабинету министров Абхазии, администрациям городов и районов поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы граждан Абхазии.

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