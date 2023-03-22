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Бжания объявил о начале весеннего призыва в армию Абхазии
Бжания объявил о начале весеннего призыва в армию Абхазии
На военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу. 22.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-22T17:25+0300
2023-03-22T17:25+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о призыве в апреле-июне 2023 года граждан Абхазии на военную службу, сообщает пресс-служба главы государства. Документ также подразумевает увольнение граждан, проходящих военную службу по призыву. Кабинету министров Абхазии, администрациям городов и районов поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы граждан Абхазии.
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аслан бжания, абхазия, армия
аслан бжания, абхазия, армия
Бжания объявил о начале весеннего призыва в армию Абхазии
17:25 22.03.2023 (обновлено: 17:36 22.03.2023)
На военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу.
СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о призыве в апреле-июне 2023 года граждан Абхазии на военную службу, сообщает пресс-служба главы государства.
Документ также подразумевает увольнение граждан, проходящих военную службу по призыву.
С 1 апреля по 30 июня 2023 года в Абхазии пройдет военный призыв граждан в возрасте от 18 до 27 лет.
Кабинету министров Абхазии, администрациям городов и районов поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы граждан Абхазии.