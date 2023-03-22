https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/ekspert-po-khimoruzhiyu-postavka-ukraine-snaryadov-s-obednennym-uranom---voennoe-prestuplenie-1044789057.html

Эксперт по химоружию: поставка Украине снарядов с обедненным ураном – военное преступление

Эксперт по химоружию: поставка Украине снарядов с обедненным ураном – военное преступление

Россия много раз пыталась включить снаряды с обедненным ураном, которые сегодня Британия хочет поставить Киеву, в договоры о запрещенных видах вооружения, но... 22.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-22T16:50+0300

2023-03-22T16:50+0300

2023-03-22T17:07+0300

военная спецоперация рф в донбассе

видео

мультимедиа

украина

россия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/16/1044787531_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6d7d72420ad49546b446362d64014b13.jpg

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал микробиолог, экс-советник генерального секретаря комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Применение же такого оружия на поле боя – это военное преступление, считает он. Как эти снаряды влияют на окружающую среду? Какие последствия ждут людей, живущих в зоне применения такого оружия? Что случилось с жителями Югославии, которые попали под воздействие обедненного урана? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

украина

россия

великобритания

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, украина, россия, великобритания, видео