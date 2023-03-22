https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/ekspert-po-khimoruzhiyu-postavka-ukraine-snaryadov-s-obednennym-uranom---voennoe-prestuplenie-1044789057.html
Эксперт по химоружию: поставка Украине снарядов с обедненным ураном – военное преступление
Эксперт по химоружию: поставка Украине снарядов с обедненным ураном – военное преступление
Россия много раз пыталась включить снаряды с обедненным ураном, которые сегодня Британия хочет поставить Киеву, в договоры о запрещенных видах вооружения, но... 22.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-22T16:50+0300
2023-03-22T16:50+0300
2023-03-22T17:07+0300
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал микробиолог, экс-советник генерального секретаря комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Применение же такого оружия на поле боя – это военное преступление, считает он. Как эти снаряды влияют на окружающую среду? Какие последствия ждут людей, живущих в зоне применения такого оружия? Что случилось с жителями Югославии, которые попали под воздействие обедненного урана? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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видео, мультимедиа, украина, россия, великобритания, видео
Эксперт по химоружию: поставка Украине снарядов с обедненным ураном – военное преступление
16:50 22.03.2023 (обновлено: 17:07 22.03.2023)
Россия много раз пыталась включить снаряды с обедненным ураном, которые сегодня Британия хочет поставить Киеву, в договоры о запрещенных видах вооружения, но Запад не допускал этого.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал микробиолог, экс-советник генерального секретаря комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.
Применение же такого оружия на поле боя – это военное преступление, считает он. Как эти снаряды влияют на окружающую среду? Какие последствия ждут людей, живущих в зоне применения такого оружия? Что случилось с жителями Югославии, которые попали под воздействие обедненного урана? Обо всем этом смотрите в нашем видео.