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Фонд "Ашана" объявил повторный сбор средств для Дениса Аникина
Фонд "Ашана" объявил повторный сбор средств для Дениса Аникина
О способах оказания помощи детям можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана" и в социальных сетях. 22.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-22T10:45+0300
2023-03-22T10:45+0300
2023-03-22T10:45+0300
в абхазии
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дети
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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Благотворительный фонда "Ашана" объявил повторный сбор средств на лечение Дениса Аникина с диагнозом ДЦП.Раньше он не мог передвигаться без посторонней помощи, сегодня он уже может ходить самостоятельно.Для закрепления результатов необходима своевременная и регулярная реабилитация. На это нужно собрать 218 000 рублей. В эту сумму входят курсы реабилитации, который Денис уже прошел, но Фондом они еще не были оплачены. О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
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культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, абхазия
культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, абхазия
Фонд "Ашана" объявил повторный сбор средств для Дениса Аникина
О способах оказания помощи детям можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана" и в социальных сетях.
СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Благотворительный фонда "Ашана" объявил повторный сбор средств на лечение Дениса Аникина с диагнозом ДЦП.
Денису успешно сделали две ортопедические операции в клинике "Субр Аствацамайр" в Ереване, он прошел курсы реабилитации.
Раньше он не мог передвигаться без посторонней помощи, сегодня он уже может ходить самостоятельно.
Для закрепления результатов необходима своевременная и регулярная реабилитация. На это нужно собрать 218 000 рублей. В эту сумму входят курсы реабилитации, который Денис уже прошел, но Фондом они еще не были оплачены.
О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте
фонда "Ашана".