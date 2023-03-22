https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/fond-ashana-obyavil-povtornyy-sbor-sredstv-dlya-denisa-anikina-1044777938.html

Фонд "Ашана" объявил повторный сбор средств для Дениса Аникина

Фонд "Ашана" объявил повторный сбор средств для Дениса Аникина

О способах оказания помощи детям можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана" и в социальных сетях. 22.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-22T10:45+0300

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2023-03-22T10:45+0300

в абхазии

культурно-благотворительный фонд "ашана"

дети

абхазия

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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Благотворительный фонда "Ашана" объявил повторный сбор средств на лечение Дениса Аникина с диагнозом ДЦП.Раньше он не мог передвигаться без посторонней помощи, сегодня он уже может ходить самостоятельно.Для закрепления результатов необходима своевременная и регулярная реабилитация. На это нужно собрать 218 000 рублей. В эту сумму входят курсы реабилитации, который Денис уже прошел, но Фондом они еще не были оплачены. О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

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культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, абхазия