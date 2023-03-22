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Кошкин: теперь мир знает, что биоисследования США развиваются против человечества

Кошкин: теперь мир знает, что биоисследования США развиваются против человечества

Андрей Кошкин, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова в эфире радио Sputnik о биолабораториях НАТО. 22.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-22T14:31+0300

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Кошкин: теперь мир знает, что биоисследования США развиваются против человечества Кошкин: теперь мир знает, что биоисследования США развиваются против человечества

Под видом американских биологических лабораторий на Украине работали военные объекты НАТО, заявила вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая. Проводились испытания биоагентов, исследования патогенности, разрабатывались возможные пути доставки к мишеням, изучались другие свойства в области потенциального применения. В эфире радио Sputnik новость прокомментировал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. "Теперь мир знает, для чего США создали около четырехсот лабораторий по всему миру, и, непосредственно на Украине около 30 лабораторий. Есть четкое понимание, все документально зафиксировано, на очень высоком уровне все расследовано, и сделано заключение. Теперь весь мир знает. Это очень важно, потому что вдруг внезапно Байден решил рассекретить происхождение COVID-19. Это вызывает очень серьезные возмущения у КНР. Результаты этого расследования в значительной степени помогут Китаю в информационном и геополитическом, геостратегическом пространстве дать понять, что именно разнузданная политика США, которая позволяет вызвать любую пандемию в любой точке планеты, ведет к тому, что на сегодняшний день все, что связано с запрещенными биологическими исследованиями, находится в руках Америки и очень активно развивается против человечества", – отметил политолог. Слушайте подкаст.

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