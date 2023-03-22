https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/obedinit-diasporu-v-sukhume-proshla-konferentsiya-k-30-letiyu-goskomiteta-po-repatriatsii-1044782738.html

Объединить диаспору: в Сухуме прошла конференция к 30-летию Госкомитета по репатриации

Объединить диаспору: в Сухуме прошла конференция к 30-летию Госкомитета по репатриации

Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года. 22.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-22T13:20+0300

2023-03-22T13:20+0300

2023-03-22T13:20+0300

в абхазии

репатриация

абхазия

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СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Научно-практическая конференция, посвященная 30-летию основания Государственного комитета Абхазии по репатриации, состоялась в среду– 22 марта.Председатель Госкомитета Вадим Харазия подчеркнул, что первый президент Абхазии Владислав Ардзинба при создании организации хотел объединить абхазскую диаспору, которая представлена в 50 странах мира.Он отметил, что для участия в мероприятиях к 30-летию создания Госкомитета по репатриации в республику прибыли делегации из Турции, Иордании, Ливана, с Северного Кавказа.На конференции также обсуждались вопросы, связанные с возвращением абхазской диаспоры на историческую родину, укрепление связей Абхазии с потомками махаджиров, живущими в различных странах мира, проведение научных экспедиций в этих государствах.В день создания Госкомитета по репатриации, 23 марта, в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба состоится торжественный вечер.Конференция была организована Абхазским институтом гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа и Государственным комитетом Абхазии по репатриации.Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года.Председателями Госкомитета Абхазии по репатриации в разное время были Нугзар Ашуба, Феня Авидзба, Гиви Допуа, Аполлон Шинкуба, Анзор Мукба, Зураб Адлейба, Хрипс Джопуа, Вадим Харазия, Беслан Дбар. Сегодня Госкомитетом руководит Вадим Харазия.

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