https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/obedinit-diasporu-v-sukhume-proshla-konferentsiya-k-30-letiyu-goskomiteta-po-repatriatsii-1044782738.html
Объединить диаспору: в Сухуме прошла конференция к 30-летию Госкомитета по репатриации
Объединить диаспору: в Сухуме прошла конференция к 30-летию Госкомитета по репатриации
Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года. 22.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-22T13:20+0300
2023-03-22T13:20+0300
2023-03-22T13:20+0300
в абхазии
репатриация
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СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Научно-практическая конференция, посвященная 30-летию основания Государственного комитета Абхазии по репатриации, состоялась в среду– 22 марта.Председатель Госкомитета Вадим Харазия подчеркнул, что первый президент Абхазии Владислав Ардзинба при создании организации хотел объединить абхазскую диаспору, которая представлена в 50 странах мира.Он отметил, что для участия в мероприятиях к 30-летию создания Госкомитета по репатриации в республику прибыли делегации из Турции, Иордании, Ливана, с Северного Кавказа.На конференции также обсуждались вопросы, связанные с возвращением абхазской диаспоры на историческую родину, укрепление связей Абхазии с потомками махаджиров, живущими в различных странах мира, проведение научных экспедиций в этих государствах.В день создания Госкомитета по репатриации, 23 марта, в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба состоится торжественный вечер.Конференция была организована Абхазским институтом гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа и Государственным комитетом Абхазии по репатриации.Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года.Председателями Госкомитета Абхазии по репатриации в разное время были Нугзар Ашуба, Феня Авидзба, Гиви Допуа, Аполлон Шинкуба, Анзор Мукба, Зураб Адлейба, Хрипс Джопуа, Вадим Харазия, Беслан Дбар. Сегодня Госкомитетом руководит Вадим Харазия.
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репатриация, абхазия
Объединить диаспору: в Сухуме прошла конференция к 30-летию Госкомитета по репатриации
Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года.
СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Научно-практическая конференция, посвященная 30-летию основания Государственного комитета Абхазии по репатриации, состоялась в среду– 22 марта.
Председатель Госкомитета Вадим Харазия подчеркнул, что первый президент Абхазии Владислав Ардзинба при создании организации хотел объединить абхазскую диаспору, которая представлена в 50 странах мира.
Он отметил, что для участия в мероприятиях к 30-летию создания Госкомитета по репатриации в республику прибыли делегации из Турции, Иордании, Ливана, с Северного Кавказа.
"Госкомитет по репатриации был создан в тот момент, когда Абхазия вела освободительную войну. Владислав Григорьевич принял мудрое решение о создании Госкомитета, которое было направлено на строительство государства и его развитие после победы в Отечественной войне", – сказал Харазия.
На конференции также обсуждались вопросы, связанные с возвращением абхазской диаспоры на историческую родину, укрепление связей Абхазии с потомками махаджиров, живущими в различных странах мира, проведение научных экспедиций в этих государствах.
В день создания Госкомитета по репатриации, 23 марта, в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба состоится торжественный вечер.
Конференция была организована Абхазским институтом гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа и Государственным комитетом Абхазии по репатриации.
Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года.
Председателями Госкомитета Абхазии по репатриации в разное время были Нугзар Ашуба, Феня Авидзба, Гиви Допуа, Аполлон Шинкуба, Анзор Мукба, Зураб Адлейба, Хрипс Джопуа, Вадим Харазия, Беслан Дбар. Сегодня Госкомитетом руководит Вадим Харазия.