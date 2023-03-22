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От "Шьишь-нани" до "Танцевальной": госоркестр народных инструментов выступил в филармонии
От "Шьишь-нани" до "Танцевальной": госоркестр народных инструментов выступил в филармонии
В оркестре народных инструментов играют выпускники и студенты Государственного училища культуры. После смерти Отара Хунцариа руководит оркестром Денис Арухаа. 22.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-22T20:10+0300
2023-03-22T20:10+0300
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СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерт государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцариа состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба в среду 22 марта.Поклонники национальных мелодий не скрывали своих эмоций, они поддерживали выступления коллектива громкими аплодисментами.Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария был создан в 2016 году на базе Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в целях сохранения и развития национальных традиций, обычаев и фольклора.
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культура, абхазия, филармония
культура, абхазия, филармония
От "Шьишь-нани" до "Танцевальной": госоркестр народных инструментов выступил в филармонии
20:10 22.03.2023 (обновлено: 21:17 22.03.2023)
В оркестре народных инструментов играют выпускники и студенты Государственного училища культуры. После смерти Отара Хунцариа руководит оркестром Денис Арухаа.
СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерт государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцариа состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба в среду 22 марта.
В программе вечера были танцевальные мелодии, а также народные и популярные песни. Среди них - "Шьишь-нани", "Попурри абхазских песен", "Изыурызеи", танцевальные композиции "Исламей", "Танцевальная", "Нарта", "Шаратын" и другие.
Поклонники национальных мелодий не скрывали своих эмоций, они поддерживали выступления коллектива громкими аплодисментами.
Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария был создан в 2016 году на базе Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в целях сохранения и развития национальных традиций, обычаев и фольклора.