https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/ot-shish-nani-do-tantsevalnoy-gosorkestr-narodnykh-instrumentov-vystupil-v-filarmonii-1044797073.html

От "Шьишь-нани" до "Танцевальной": госоркестр народных инструментов выступил в филармонии

От "Шьишь-нани" до "Танцевальной": госоркестр народных инструментов выступил в филармонии

В оркестре народных инструментов играют выпускники и студенты Государственного училища культуры. После смерти Отара Хунцариа руководит оркестром Денис Арухаа. 22.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-22T20:10+0300

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СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерт государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцариа состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба в среду 22 марта.Поклонники национальных мелодий не скрывали своих эмоций, они поддерживали выступления коллектива громкими аплодисментами.Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария был создан в 2016 году на базе Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в целях сохранения и развития национальных традиций, обычаев и фольклора.

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