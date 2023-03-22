https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/rabochaya-gruppa-kabmina-opredelit-granitsy-i-polozheniya-dvukh-zapovednikov-i-natsparka-abkhazii-1044780791.html

Рабочая группа Кабмина определит границы и положения двух заповедников и нацпарка Абхазии

Рабочая группа Кабмина определит границы и положения двух заповедников и нацпарка Абхазии

В состав рабочей группы, созданной распоряжением главы Правительства, вошло двенадцать человек. 22.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-22T11:55+0300

2023-03-22T11:55+0300

2023-03-22T12:02+0300

в абхазии

кабмин абхазии

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

пицундо-мюссерский заповедник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/12/1033058455_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_79a3b6f984bcf5f6ad2668acd6f623f1.jpg

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Распоряжением премьер-министра Александра Анкваб создана рабочая группа, которая приведет в соответствие с природоохранным законодательством Абхазии нормативные акты, регулирующие деятельность Пицунда-Мюссерского, Псху-Гумистинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка.Также должен быть подготовлен проект постановления о приведении в соответствие с законодательством положения о Рицинском парке и организационно-правовой форме организации, управляющей парком.

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

кабмин абхазии, абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), пицундо-мюссерский заповедник