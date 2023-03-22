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https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/rabochaya-gruppa-kabmina-opredelit-granitsy-i-polozheniya-dvukh-zapovednikov-i-natsparka-abkhazii-1044780791.html
Рабочая группа Кабмина определит границы и положения двух заповедников и нацпарка Абхазии
Рабочая группа Кабмина определит границы и положения двух заповедников и нацпарка Абхазии
В состав рабочей группы, созданной распоряжением главы Правительства, вошло двенадцать человек. 22.03.2023, Sputnik Абхазия
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в абхазии
кабмин абхазии
абхазия
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
пицундо-мюссерский заповедник
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Распоряжением премьер-министра Александра Анкваб создана рабочая группа, которая приведет в соответствие с природоохранным законодательством Абхазии нормативные акты, регулирующие деятельность Пицунда-Мюссерского, Псху-Гумистинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка.Также должен быть подготовлен проект постановления о приведении в соответствие с законодательством положения о Рицинском парке и организационно-правовой форме организации, управляющей парком.
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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кабмин абхазии, абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), пицундо-мюссерский заповедник
кабмин абхазии, абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), пицундо-мюссерский заповедник

Рабочая группа Кабмина определит границы и положения двух заповедников и нацпарка Абхазии

11:55 22.03.2023 (обновлено: 12:02 22.03.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукРицинский реликтовый национальный парк Абхазии
Рицинский реликтовый национальный парк Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В состав рабочей группы, созданной распоряжением главы Правительства, вошло двенадцать человек.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Распоряжением премьер-министра Александра Анкваб создана рабочая группа, которая приведет в соответствие с природоохранным законодательством Абхазии нормативные акты, регулирующие деятельность Пицунда-Мюссерского, Псху-Гумистинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка.
До 31 августа рабочая группа должна предоставить проекты постановлений об утверждении границ и положений о Пицунда-Мюссерского и Псху-Гумистинского заповедников.
Также должен быть подготовлен проект постановления о приведении в соответствие с законодательством положения о Рицинском парке и организационно-правовой форме организации, управляющей парком.
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