https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/shoygu-bolee-10-tysyach-chelovek-primut-uchastie-v-parade-na-krasnoy-ploschadi-1044786473.html

Шойгу: более 10 тысяч человек примут участие в параде на Красной площади

Шойгу: более 10 тысяч человек примут участие в параде на Красной площади

В 2023 году военные парады пройдут в 28 городах России, а всего в них задействуют более 55 тысяч человек, около 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники. 22.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-22T15:40+0300

2023-03-22T15:40+0300

2023-03-22T15:40+0300

сергей шойгу

вов

парад победы

россия

украина

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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Более 10 тысяч человек примут участие в параде в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, планируется использовать 125 единиц техники, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Он подчеркнул, что народ России хорошо помнит уроки прошлого, знает, что только сплотившись, можно одолеть врага, защитить свой дом, детей и страну.По его словам, в ходе специальной военной операции российские военнослужащие, как и красноармейцы во время Великой Отечественной войны, совершают подвиги, действуют мужественно и решительно. Такие действия Шойгу назвал свидетельством преемственности поколений, верности героическим традициям и стремлением защитить мирных жителей от неонацистов.

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сергей шойгу, вов, парад победы, россия, украина