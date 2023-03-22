https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/shoygu-bolee-10-tysyach-chelovek-primut-uchastie-v-parade-na-krasnoy-ploschadi-1044786473.html
Шойгу: более 10 тысяч человек примут участие в параде на Красной площади
Шойгу: более 10 тысяч человек примут участие в параде на Красной площади
В 2023 году военные парады пройдут в 28 городах России, а всего в них задействуют более 55 тысяч человек, около 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники. 22.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-22T15:40+0300
2023-03-22T15:40+0300
2023-03-22T15:40+0300
сергей шойгу
вов
парад победы
россия
украина
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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Более 10 тысяч человек примут участие в параде в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, планируется использовать 125 единиц техники, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Он подчеркнул, что народ России хорошо помнит уроки прошлого, знает, что только сплотившись, можно одолеть врага, защитить свой дом, детей и страну.По его словам, в ходе специальной военной операции российские военнослужащие, как и красноармейцы во время Великой Отечественной войны, совершают подвиги, действуют мужественно и решительно. Такие действия Шойгу назвал свидетельством преемственности поколений, верности героическим традициям и стремлением защитить мирных жителей от неонацистов.
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сергей шойгу, вов, парад победы, россия, украина
сергей шойгу, вов, парад победы, россия, украина
Шойгу: более 10 тысяч человек примут участие в параде на Красной площади
В 2023 году военные парады пройдут в 28 городах России, а всего в них задействуют более 55 тысяч человек, около 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.
СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Более 10 тысяч человек примут участие в параде в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, планируется использовать 125 единиц техники, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Он подчеркнул, что народ России хорошо помнит уроки прошлого, знает, что только сплотившись, можно одолеть врага, защитить свой дом, детей и страну.
"К сожалению, сейчас мы видим возрождение гибельной идеологии нацизма, попытки переписать историю, оправдать преступников, на руках которых кровь мирных людей", – отметил министр.
По его словам, в ходе специальной военной операции российские военнослужащие, как и красноармейцы во время Великой Отечественной войны, совершают подвиги, действуют мужественно и решительно. Такие действия Шойгу назвал свидетельством преемственности поколений, верности героическим традициям и стремлением защитить мирных жителей от неонацистов.