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Турбаза: Шармат о фототуризме в Абхазии

Турбаза: Шармат о фототуризме в Абхазии

Представитель трансферно-экскурсионного бюро Руслан Шармат в программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как в Абхазии проходят экскурсии для... 22.03.2023, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Шармат о фототуризме в Абхазии Турбаза: Шармат о фототуризме в Абхазии

Фототуризм – это путешествие, позволяющее фотографам и фотолюбителям открывать для себя новые уголки в компании единомышленников. Фототуризм включает в себя элементы познавательного, экологического, спортивного, рекреационного и этнографического туризма. Это более сложная категория и вид путешествий.Подробно о том, чем Абхазия интересна для фотографов, слушайте в аудиофайле.

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