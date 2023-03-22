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Турбаза: Шармат о фототуризме в Абхазии
Турбаза: Шармат о фототуризме в Абхазии
Представитель трансферно-экскурсионного бюро Руслан Шармат в программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как в Абхазии проходят экскурсии для... 22.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-22T11:20+0300
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Турбаза: Шармат о фототуризме в Абхазии
Турбаза: Шармат о фототуризме в Абхазии
Фототуризм – это путешествие, позволяющее фотографам и фотолюбителям открывать для себя новые уголки в компании единомышленников. Фототуризм включает в себя элементы познавательного, экологического, спортивного, рекреационного и этнографического туризма. Это более сложная категория и вид путешествий.Подробно о том, чем Абхазия интересна для фотографов, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, фото , отдых в абхазии, аудио
подкасты, турбаза, абхазия, фото , отдых в абхазии, аудио
Турбаза: Шармат о фототуризме в Абхазии
11:20 22.03.2023 (обновлено: 11:40 22.03.2023)
Представитель трансферно-экскурсионного бюро Руслан Шармат в программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как в Абхазии проходят экскурсии для фотографов.
Фототуризм – это путешествие, позволяющее фотографам и фотолюбителям открывать для себя новые уголки в компании единомышленников. Фототуризм включает в себя элементы познавательного, экологического, спортивного, рекреационного и этнографического туризма. Это более сложная категория и вид путешествий.
Подробно о том, чем Абхазия интересна для фотографов, слушайте в аудиофайле
.