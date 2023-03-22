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Уничтожены украинские беспилотники, пытавшиеся поразить объекты в Севастополе
Уничтожены украинские беспилотники, пытавшиеся поразить объекты в Севастополе
Два из трех морских украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, были сбиты военнослужащими-девушками. 22.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-22T14:00+0300
2023-03-22T14:00+0300
2023-03-22T14:05+0300
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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. ВСУ предприняли попытку поразить российские объекты в Севастополе тремя беспилотниками, все аппараты уничтожены на подходе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Два беспилотника были поражены старшим матросом Мариной Фалеевой и главным старшиной Татьяной Целуйко. Шойгу поручил представить их к госнаградам и выписать премию.Всего в ходе СВО российские военные летчики совершили более 140 тысяч боевых вылетов, было уничтожено более 20 тысяч объектов противника, заявил министр.
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украина, россия, крым, сергей шойгу, министерство обороны рф
украина, россия, крым, сергей шойгу, министерство обороны рф
Уничтожены украинские беспилотники, пытавшиеся поразить объекты в Севастополе
14:00 22.03.2023 (обновлено: 14:05 22.03.2023)
Два из трех морских украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, были сбиты военнослужащими-девушками.
СУХУМ, 22 мар – Sputnik. ВСУ предприняли попытку поразить российские объекты в Севастополе тремя беспилотниками, все аппараты уничтожены на подходе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Два беспилотника были поражены старшим матросом Мариной Фалеевой и главным старшиной Татьяной Целуйко. Шойгу поручил представить их к госнаградам и выписать премию.
"Сегодня с 4 утра до 5 часов 56 минут была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе беспилотными аппаратами. Все три аппарата уничтожены. На что хотел бы обратить внимание. Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главным старшиной Целуйко Татьяной Витальевной. Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника", – сказал он.
Всего в ходе СВО российские военные летчики совершили более 140 тысяч боевых вылетов, было уничтожено более 20 тысяч объектов противника, заявил министр.