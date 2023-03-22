Уничтожены украинские беспилотники, пытавшиеся поразить объекты в Севастополе

"Сегодня с 4 утра до 5 часов 56 минут была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе беспилотными аппаратами. Все три аппарата уничтожены. На что хотел бы обратить внимание. Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главным старшиной Целуйко Татьяной Витальевной. Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника", – сказал он.