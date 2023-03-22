Вавилов о визите Си Цзиньпина в Москву: на Западе форменная паника
"Большая двойка" должна была состояться, ведь против Китая, по словам американского генерала Макконвилла, в Тихом океане могут быть развернуты три оперативные армии. Поскольку против России развернута только одна, основной своей целью США, очевидно, считают Китай. Теперь Путин и Си Цзиньпин уже в одном окопе. Для Си Цзиньпина и КНР, которая очень долго не воевала и, видимо, готовится к большой войне, которую мы видим по кадрам, по административным решениям, по тому, что они накапливают вооружения и запасы нефти, для них это очень сложное решение. И Си Цзиньпину не так просто было принять это решение и в марте приехать, хотя оно назревало. И тут личная заслуга Владимира Владимировича, который дважды просил Си Цзиньпина приехать в Москву и приурочить визит к тому, что было 10 лет назад", – сказал Вавилов.