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Вавилов о визите Си Цзиньпина в Москву: на Западе форменная паника

Вавилов о визите Си Цзиньпина в Москву: на Западе форменная паника

Российский эксперт, китаевед Николай Вавилов прокомментировал визит Си Цзиньпина в Москву. 22.03.2023, Sputnik Абхазия

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Вавилов о визите Си Цзиньпина в Москву: Китай готовится к большой войне Вавилов о визите Си Цзиньпина в Москву: Китай готовится к большой войне

Председатель КНР Си Цзиньпин находился в России с официальным визитом. Китайский лидер прибыл в Москву 20 марта, государственный визит продлился до 22-го числа. Это первая заграничная поездка Си после переизбрания на должность главы государства на третий срок.В беседе на радио Sputnik Вавилов отметил, что встреча двух лидеров в текущих условиях – непростое решение, которому во многом поспособствовал президент России Владимир Путин.По его словам, теперь то же самое нужно делать всем "низовым исполнителям", хотя у нас есть и те, кто продолжает вставлять палки в колеса и шепчется о китайской угрозе."Китаю после решения Си Цзиньпина прилететь в Москву прямые ультиматумы выдвигают. Напомню, что Байден в предвыборной речи говорил, что Си Цзиньпин – это головорез, якобы там миллионы в лагерях, чего совершенно нет… То есть в одном окопе Владимир Путин и Си Цзиньпин будут десятилетиями, судя по тому, что скоро начнет происходить", – считает Вавилов.

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