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Вавилов о визите Си Цзиньпина в Москву: на Западе форменная паника
Вавилов о визите Си Цзиньпина в Москву: на Западе форменная паника
Российский эксперт, китаевед Николай Вавилов прокомментировал визит Си Цзиньпина в Москву. 22.03.2023, Sputnik Абхазия
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Вавилов о визите Си Цзиньпина в Москву: Китай готовится к большой войне
Вавилов о визите Си Цзиньпина в Москву: Китай готовится к большой войне
Председатель КНР Си Цзиньпин находился в России с официальным визитом. Китайский лидер прибыл в Москву 20 марта, государственный визит продлился до 22-го числа. Это первая заграничная поездка Си после переизбрания на должность главы государства на третий срок.В беседе на радио Sputnik Вавилов отметил, что встреча двух лидеров в текущих условиях – непростое решение, которому во многом поспособствовал президент России Владимир Путин.По его словам, теперь то же самое нужно делать всем "низовым исполнителям", хотя у нас есть и те, кто продолжает вставлять палки в колеса и шепчется о китайской угрозе."Китаю после решения Си Цзиньпина прилететь в Москву прямые ультиматумы выдвигают. Напомню, что Байден в предвыборной речи говорил, что Си Цзиньпин – это головорез, якобы там миллионы в лагерях, чего совершенно нет… То есть в одном окопе Владимир Путин и Си Цзиньпин будут десятилетиями, судя по тому, что скоро начнет происходить", – считает Вавилов.
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подкасты, россия, китай, политика, аудио

Вавилов о визите Си Цзиньпина в Москву: на Западе форменная паника

12:42 22.03.2023 (обновлено: 13:02 22.03.2023)
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Вавилов о визите Си Цзиньпина в Москву: Китай готовится к большой войне
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Российский эксперт, китаевед Николай Вавилов прокомментировал визит Си Цзиньпина в Москву.
Председатель КНР Си Цзиньпин находился в России с официальным визитом. Китайский лидер прибыл в Москву 20 марта, государственный визит продлился до 22-го числа. Это первая заграничная поездка Си после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
В беседе на радио Sputnik Вавилов отметил, что встреча двух лидеров в текущих условиях – непростое решение, которому во многом поспособствовал президент России Владимир Путин.

"Большая двойка" должна была состояться, ведь против Китая, по словам американского генерала Макконвилла, в Тихом океане могут быть развернуты три оперативные армии. Поскольку против России развернута только одна, основной своей целью США, очевидно, считают Китай. Теперь Путин и Си Цзиньпин уже в одном окопе. Для Си Цзиньпина и КНР, которая очень долго не воевала и, видимо, готовится к большой войне, которую мы видим по кадрам, по административным решениям, по тому, что они накапливают вооружения и запасы нефти, для них это очень сложное решение. И Си Цзиньпину не так просто было принять это решение и в марте приехать, хотя оно назревало. И тут личная заслуга Владимира Владимировича, который дважды просил Си Цзиньпина приехать в Москву и приурочить визит к тому, что было 10 лет назад", – сказал Вавилов.

По его словам, теперь то же самое нужно делать всем "низовым исполнителям", хотя у нас есть и те, кто продолжает вставлять палки в колеса и шепчется о китайской угрозе.
"Китаю после решения Си Цзиньпина прилететь в Москву прямые ультиматумы выдвигают. Напомню, что Байден в предвыборной речи говорил, что Си Цзиньпин – это головорез, якобы там миллионы в лагерях, чего совершенно нет… То есть в одном окопе Владимир Путин и Си Цзиньпин будут десятилетиями, судя по тому, что скоро начнет происходить", – считает Вавилов.
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