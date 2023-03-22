https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/zakharova-istinnaya-tsel-natotsentrichnykh-stran---unichtozhenie-ukrainy-1044778233.html
Захарова: истинная цель натоцентричных стран – уничтожение Украины
Захарова: истинная цель натоцентричных стран – уничтожение Украины
Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с обедненным ураном. Подобное оружие может заразить местность в... 22.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-22T08:56+0300
2023-03-22T08:56+0300
2023-03-22T10:50+0300
военная спецоперация рф в донбассе
мария захарова
мид рф
великобритания
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/05/1041911292_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_f3ac2c4921393a65af3bbfb7f18667a0.jpg
СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Истинная цель натоцентричных стран –это уничтожение Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение Лондона поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном.Очередная провокация Британии направлена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии, конфликта и противостояния, придать качественно иное измерение, считает Захарова."Это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности, безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь, Лондона и Вашингтона, в международных делах", – сказала она.Она акцентировала внимание, что это было сделано на фоне российско-китайских переговоров в Москве на высшем уровне, которые были посвящены международной стабильности и сохранению мира.По словам официального представителя МИД России, замминистра обороны Британии Аннабель Голди не осознает до конца последствия их применения."Я не уверена, что сделавшая это заявление британская дама до конца осознает последствия применения этих вооружений. Страдать будут и те, в отношении кого применяют, но не только находящиеся в зоне поражения в этот исторический момент, но и дальнейшие поколения, которые будут проживать на этих землях... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие (с обедненным ураном - ред.)", - сказала Захарова.Применение снарядов с обедненным ураном – это проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется, подчеркнула она. Снаряды могут заразить местность в зоне СВО и вызвать онкозаболевания у людей. Запад применял их в Югославии и в Ираке. Впервые использовать обедненный уран в танковых боеприпасах стала нацистская Германия.По словам Захаровой, после бомбардировок Югославии с использованием снарядов с обедненным ураном умерли от карцином 22 000 человек – это является мировым антирекордом в процентном соотношении на душу населения.
великобритания
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/05/1041911292_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_a6e401950f376e45103d76d372c917b2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мария захарова, мид рф, великобритания, украина, россия
мария захарова, мид рф, великобритания, украина, россия
Захарова: истинная цель натоцентричных стран – уничтожение Украины
08:56 22.03.2023 (обновлено: 10:50 22.03.2023)
Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с обедненным ураном. Подобное оружие может заразить местность в зоне СВО и вызвать онкозаболевания у людей.
СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Истинная цель натоцентричных стран –это уничтожение Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение Лондона поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном.
"Все, что мы слышим от этих натоцентричных стран, во главе с США и Британией, о мире, урегулировании, будущем Украины, благополучии украинского народа, это ложь, это фальшь, это обман, это абсолютная дезориентация мирового сообщества. На самом деле цель совершенно другая", – сказала она в эфире радио Sputnik.
Очередная провокация Британии направлена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии, конфликта и противостояния, придать качественно иное измерение, считает Захарова.
"Это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности, безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь, Лондона и Вашингтона, в международных делах", – сказала она.
Она акцентировала внимание, что это было сделано на фоне российско-китайских переговоров в Москве на высшем уровне, которые были посвящены международной стабильности и сохранению мира.
По словам официального представителя МИД России, замминистра обороны Британии Аннабель Голди не осознает до конца последствия их применения.
"Я не уверена, что сделавшая это заявление британская дама до конца осознает последствия применения этих вооружений. Страдать будут и те, в отношении кого применяют, но не только находящиеся в зоне поражения в этот исторический момент, но и дальнейшие поколения, которые будут проживать на этих землях... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие (с обедненным ураном - ред.)", - сказала Захарова.
Применение снарядов с обедненным ураном – это проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется, подчеркнула она.
"По большому счету, использование снарядов с обедненным ураном – это проявление геноцида в отношении того населения, против кого они используются, и того населения, которое их использует. То есть все, кто живет на этой территории, находится там, кто находится в ближайших районах, получают соответствующую дозу радиации, и это не единовременная проблема. С этим они будут жить всегда, и в первую очередь, те, кто это применял", – сказала Захарова.
Снаряды могут заразить местность в зоне СВО и вызвать онкозаболевания у людей. Запад применял их в Югославии и в Ираке. Впервые использовать обедненный уран в танковых боеприпасах стала нацистская Германия.
По словам Захаровой, после бомбардировок Югославии с использованием снарядов с обедненным ураном умерли от карцином 22 000 человек – это является мировым антирекордом в процентном соотношении на душу населения.