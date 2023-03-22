https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/zakharova-istinnaya-tsel-natotsentrichnykh-stran---unichtozhenie-ukrainy-1044778233.html

Захарова: истинная цель натоцентричных стран – уничтожение Украины

Захарова: истинная цель натоцентричных стран – уничтожение Украины

Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с обедненным ураном. Подобное оружие может заразить местность в... 22.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-22T08:56+0300

2023-03-22T08:56+0300

2023-03-22T10:50+0300

военная спецоперация рф в донбассе

мария захарова

мид рф

великобритания

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/05/1041911292_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_f3ac2c4921393a65af3bbfb7f18667a0.jpg

СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Истинная цель натоцентричных стран –это уничтожение Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение Лондона поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном.Очередная провокация Британии направлена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии, конфликта и противостояния, придать качественно иное измерение, считает Захарова."Это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности, безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь, Лондона и Вашингтона, в международных делах", – сказала она.Она акцентировала внимание, что это было сделано на фоне российско-китайских переговоров в Москве на высшем уровне, которые были посвящены международной стабильности и сохранению мира.По словам официального представителя МИД России, замминистра обороны Британии Аннабель Голди не осознает до конца последствия их применения."Я не уверена, что сделавшая это заявление британская дама до конца осознает последствия применения этих вооружений. Страдать будут и те, в отношении кого применяют, но не только находящиеся в зоне поражения в этот исторический момент, но и дальнейшие поколения, которые будут проживать на этих землях... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие (с обедненным ураном - ред.)", - сказала Захарова.Применение снарядов с обедненным ураном – это проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется, подчеркнула она. Снаряды могут заразить местность в зоне СВО и вызвать онкозаболевания у людей. Запад применял их в Югославии и в Ираке. Впервые использовать обедненный уран в танковых боеприпасах стала нацистская Германия.По словам Захаровой, после бомбардировок Югославии с использованием снарядов с обедненным ураном умерли от карцином 22 000 человек – это является мировым антирекордом в процентном соотношении на душу населения.

великобритания

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мария захарова, мид рф, великобритания, украина, россия