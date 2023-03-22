https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/zamglavy-mid-rossii-obsudil-s-sopredsedatelyami-zhenevskikh-diskussiy-vozobnovlenie-raboty-1044789406.html

Замглавы МИД России обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий возобновление работы

Замглавы МИД России обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий возобновление работы

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. 22.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-22T18:05+0300

2023-03-22T18:05+0300

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женевские дискуссии

абхазия

россия

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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в формате видеоконференции обсудил с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье перспективы дальнейшей работы, сообщил МИД РФ.Во встрече участвовали сопредседатели Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД) – представитель ООН Джихан Султаноглу, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Виорел Мошану.Кроме того, подтверждена приверженность российской стороны решению главной задачи МЖД – "обеспечения стабильности и безопасности в закавказском регионе, которую в Москве видят через получение от Грузии гарантий неприменения силы в отношении Сухума и Цхинвала, а также начало процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией".Ранее глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что из-за переноса дискуссий в одностороннем порядке сопредседателями от ЕС, ООН, ОБСЕ, абхазская сторона приняла решение об отказе во въезде на территорию республики делегации сопредседателей, планировавших 8-9 февраля провести встречи с официальными лицами. По этой же причине Южная Осетия отменила встречу с сопредседателями МЖД в Цхинвале.

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