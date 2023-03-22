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Замглавы МИД России обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий возобновление работы
Замглавы МИД России обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий возобновление работы
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. 22.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в формате видеоконференции обсудил с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье перспективы дальнейшей работы, сообщил МИД РФ.Во встрече участвовали сопредседатели Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД) – представитель ООН Джихан Султаноглу, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Виорел Мошану.Кроме того, подтверждена приверженность российской стороны решению главной задачи МЖД – "обеспечения стабильности и безопасности в закавказском регионе, которую в Москве видят через получение от Грузии гарантий неприменения силы в отношении Сухума и Цхинвала, а также начало процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией".Ранее глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что из-за переноса дискуссий в одностороннем порядке сопредседателями от ЕС, ООН, ОБСЕ, абхазская сторона приняла решение об отказе во въезде на территорию республики делегации сопредседателей, планировавших 8-9 февраля провести встречи с официальными лицами. По этой же причине Южная Осетия отменила встречу с сопредседателями МЖД в Цхинвале.
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женевские дискуссии, абхазия, россия, мид рф
женевские дискуссии, абхазия, россия, мид рф

Замглавы МИД России обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий возобновление работы

18:05 22.03.2023 (обновлено: 18:16 22.03.2023)
© Sputnik / Максим БлиновВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate - Sputnik Абхазия, 1920, 22.03.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в формате видеоконференции обсудил с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье перспективы дальнейшей работы, сообщил МИД РФ.
Во встрече участвовали сопредседатели Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД) – представитель ООН Джихан Султаноглу, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Виорел Мошану.
"Центральной темой состоявшейся дискуссии стало обсуждение перспектив дальнейшей работы МЖД. До международников доведена принципиальная позиция российской стороны о неприемлемости многомесячного простоя этого уникального переговорного формата вследствие немотивированных отмен и переносов сопредседателями – вопреки мнению большинства государств-участников – регулярных раундов МЖД", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Кроме того, подтверждена приверженность российской стороны решению главной задачи МЖД – "обеспечения стабильности и безопасности в закавказском регионе, которую в Москве видят через получение от Грузии гарантий неприменения силы в отношении Сухума и Цхинвала, а также начало процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией".
Ранее глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что из-за переноса дискуссий в одностороннем порядке сопредседателями от ЕС, ООН, ОБСЕ, абхазская сторона приняла решение об отказе во въезде на территорию республики делегации сопредседателей, планировавших 8-9 февраля провести встречи с официальными лицами. По этой же причине Южная Осетия отменила встречу с сопредседателями МЖД в Цхинвале.
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