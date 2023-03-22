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Замглавы МИД России обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий возобновление работы
Замглавы МИД России обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий возобновление работы
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. 22.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-22T18:05+0300
2023-03-22T18:05+0300
2023-03-22T18:16+0300
женевские дискуссии
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в формате видеоконференции обсудил с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье перспективы дальнейшей работы, сообщил МИД РФ.Во встрече участвовали сопредседатели Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД) – представитель ООН Джихан Султаноглу, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Виорел Мошану.Кроме того, подтверждена приверженность российской стороны решению главной задачи МЖД – "обеспечения стабильности и безопасности в закавказском регионе, которую в Москве видят через получение от Грузии гарантий неприменения силы в отношении Сухума и Цхинвала, а также начало процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией".Ранее глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что из-за переноса дискуссий в одностороннем порядке сопредседателями от ЕС, ООН, ОБСЕ, абхазская сторона приняла решение об отказе во въезде на территорию республики делегации сопредседателей, планировавших 8-9 февраля провести встречи с официальными лицами. По этой же причине Южная Осетия отменила встречу с сопредседателями МЖД в Цхинвале.
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женевские дискуссии, абхазия, россия, мид рф
женевские дискуссии, абхазия, россия, мид рф
Замглавы МИД России обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий возобновление работы
18:05 22.03.2023 (обновлено: 18:16 22.03.2023)
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в формате видеоконференции обсудил с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье перспективы дальнейшей работы, сообщил МИД РФ.
Во встрече участвовали сопредседатели Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД) – представитель ООН Джихан Султаноглу, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Виорел Мошану.
"Центральной темой состоявшейся дискуссии стало обсуждение перспектив дальнейшей работы МЖД. До международников доведена принципиальная позиция российской стороны о неприемлемости многомесячного простоя этого уникального переговорного формата вследствие немотивированных отмен и переносов сопредседателями – вопреки мнению большинства государств-участников – регулярных раундов МЖД", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Кроме того, подтверждена приверженность российской стороны решению главной задачи МЖД – "обеспечения стабильности и безопасности в закавказском регионе, которую в Москве видят через получение от Грузии гарантий неприменения силы в отношении Сухума и Цхинвала, а также начало процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией".
Ранее глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что из-за переноса дискуссий в одностороннем порядке сопредседателями от ЕС, ООН, ОБСЕ, абхазская сторона приняла решение об отказе во въезде на территорию республики делегации сопредседателей, планировавших 8-9 февраля провести встречи с официальными лицами. По этой же причине Южная Осетия отменила встречу с сопредседателями МЖД в Цхинвале.