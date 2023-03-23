Более 154 миллионов рублей направили за два года на проекты развития сельского хозяйства
08:55 23.03.2023 (обновлено: 11:59 23.03.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Осень в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Основные направления – растениеводство, животноводство, переработка cельхозпродукции, рыбоводство, птицеводство.
СУХУМ, 23 мар – Sputnik. За 2021 и 2022 годы в рамках программы развития сельского хозяйства было профинансировано 253 проекта на сумму 154 миллиона 295 тысяч рублей, рассказал на заседании комиссии глава Минсельхоза Абхазии Беслан Джопуа.
Основные направления: растениеводство, животноводство, переработка cельхозпродукции, рыбоводство, птицеводство.
В 2021 году по программе развития сельского хозяйства было освоено 91,7 миллиона рублей из предусмотренных 100 миллионов.
Средства были направлены на:
приобретение 3760 литров химических препаратов для обработки сельскохозяйственных насаждений – 9,6 миллиона рублей,
механический сбор мраморного клопа населением в Гулрыпшском, Очамчырском и Галском районах – 1,6 миллиона рублей,
химическую обработку сельхозугодий и проселочных дорог на площади 10 339 гектаров – 2,3 миллиона рублей,
одобрен 91 проект на 77,4 миллиона рублей.
В 2022 году в рамках программы поддержали 162 проекта на сумму 76,8 миллиона рублей.
Гагрский район
2021 год - 8 проектов
2022 год - 8 проектов
Гудаутский район
2021 год - 18 проектов
2022 год - 25 проектов
Сухумский район
2021 год - 6 проектов
2022 год - 17 проектов
Гулрыпшский район
2021 год - 12 проектов
2022 год - 26 проектов
Очамчырский район
2021 год - 39 проектов
2022 год - 70 проектов
Ткуарчалский район
2021 год - 5 проектов
2022 год - 3 проекта
Галский район
2021 год - 3 проекта
2022 год - 10 проектов