https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/bolee-154-millionov-rubley-napravili-za-dva-goda-na-proekty-razvitiya-selskogo-khozyaystva--1044783615.html

Более 154 миллионов рублей направили за два года на проекты развития сельского хозяйства

Более 154 миллионов рублей направили за два года на проекты развития сельского хозяйства

Основные направления – растениеводство, животноводство, переработка cельхозпродукции, рыбоводство, птицеводство. 23.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-23T08:55+0300

2023-03-23T08:55+0300

2023-03-23T11:59+0300

в абхазии

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абхазия

сельское хозяйство

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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. За 2021 и 2022 годы в рамках программы развития сельского хозяйства было профинансировано 253 проекта на сумму 154 миллиона 295 тысяч рублей, рассказал на заседании комиссии глава Минсельхоза Абхазии Беслан Джопуа.Основные направления: растениеводство, животноводство, переработка cельхозпродукции, рыбоводство, птицеводство.Средства были направлены на:В 2022 году в рамках программы поддержали 162 проекта на сумму 76,8 миллиона рублей. Гагрский районГудаутский районСухумский район Гулрыпшский районОчамчырский район Ткуарчалский район Галский район

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