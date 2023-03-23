Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/bolee-154-millionov-rubley-napravili-za-dva-goda-na-proekty-razvitiya-selskogo-khozyaystva--1044783615.html
Более 154 миллионов рублей направили за два года на проекты развития сельского хозяйства
Более 154 миллионов рублей направили за два года на проекты развития сельского хозяйства
Основные направления – растениеводство, животноводство, переработка cельхозпродукции, рыбоводство, птицеводство. 23.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-23T08:55+0300
2023-03-23T11:59+0300
в абхазии
минсельхоз
абхазия
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1d/1036521577_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_9a7ea3a41e4163df2a734f5dfe18b901.jpg
СУХУМ, 23 мар – Sputnik. За 2021 и 2022 годы в рамках программы развития сельского хозяйства было профинансировано 253 проекта на сумму 154 миллиона 295 тысяч рублей, рассказал на заседании комиссии глава Минсельхоза Абхазии Беслан Джопуа.Основные направления: растениеводство, животноводство, переработка cельхозпродукции, рыбоводство, птицеводство.Средства были направлены на:В 2022 году в рамках программы поддержали 162 проекта на сумму 76,8 миллиона рублей. Гагрский районГудаутский районСухумский район Гулрыпшский районОчамчырский район Ткуарчалский район Галский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1d/1036521577_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1cf75513387018527c83c4e54ae91846.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
минсельхоз, абхазия, сельское хозяйство
минсельхоз, абхазия, сельское хозяйство

Более 154 миллионов рублей направили за два года на проекты развития сельского хозяйства

08:55 23.03.2023 (обновлено: 11:59 23.03.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Осень в Абхазии
Осень в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 23.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Основные направления – растениеводство, животноводство, переработка cельхозпродукции, рыбоводство, птицеводство.
СУХУМ, 23 мар – Sputnik. За 2021 и 2022 годы в рамках программы развития сельского хозяйства было профинансировано 253 проекта на сумму 154 миллиона 295 тысяч рублей, рассказал на заседании комиссии глава Минсельхоза Абхазии Беслан Джопуа.
Основные направления: растениеводство, животноводство, переработка cельхозпродукции, рыбоводство, птицеводство.

В 2021 году по программе развития сельского хозяйства было освоено 91,7 миллиона рублей из предусмотренных 100 миллионов.

Средства были направлены на:
приобретение 3760 литров химических препаратов для обработки сельскохозяйственных насаждений – 9,6 миллиона рублей,
механический сбор мраморного клопа населением в Гулрыпшском, Очамчырском и Галском районах – 1,6 миллиона рублей,
химическую обработку сельхозугодий и проселочных дорог на площади 10 339 гектаров – 2,3 миллиона рублей,
одобрен 91 проект на 77,4 миллиона рублей.
В 2022 году в рамках программы поддержали 162 проекта на сумму 76,8 миллиона рублей.
Гагрский район
2021 год - 8 проектов
2022 год - 8 проектов
Гудаутский район
2021 год - 18 проектов
2022 год - 25 проектов
Сухумский район
2021 год - 6 проектов
2022 год - 17 проектов
Гулрыпшский район
2021 год - 12 проектов
2022 год - 26 проектов
Очамчырский район
2021 год - 39 проектов
2022 год - 70 проектов
Ткуарчалский район
2021 год - 5 проектов
2022 год - 3 проекта
Галский район
2021 год - 3 проекта
2022 год - 10 проектов
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0