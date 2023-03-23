https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/bzhaniya-nagradil-ordenom-akhdz-apsha-i-stepeni-sergeya-lavrova--1044824846.html

Бжания наградил орденом "Ахьдз-Апша" I степени Сергея Лаврова

Бжания наградил орденом "Ахьдз-Апша" I степени Сергея Лаврова

"Ахьдз-Апша" - высший орден Абхазии, учрежден Парламентом в 2002 году. 23.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-23T19:20+0300

2023-03-23T19:20+0300

2023-03-23T19:20+0300

в абхазии

аслан бжания

сергей лавров

абхазия

россия

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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания наградил орденом "Ахьдз-Апша" I степени министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает пресс-служба главы государства. "За большой личный вклад в деле признания независимости Республики Абхазия, укрепление и развитие абхазо-российских межгосударственных отношений", - говорится в указе, подписанном 21 марта 2023 года.

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аслан бжания, сергей лавров, абхазия, россия