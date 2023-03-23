https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/bzhaniya-pozdravil-goskomitet-po-repatriatsii-s-30-letiem-sozdaniya-1044823894.html
Бжания поздравил Госкомитет по репатриации с 30-летием создания
Бжания поздравил Госкомитет по репатриации с 30-летием создания
Государственный комитет по репатриации был создан в разгар Отечественной войны народа Абхазии 23 марта 1993 года. 23.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-23T19:05+0300
2023-03-23T19:05+0300
2023-03-23T19:05+0300
в абхазии
аслан бжания
абхазия
репатриация
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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Госкомитет по репатриации с 30-летием создания. Он отметил, что создание Госкомитета 23 марта 1993 года стало свидетельством уверенности в скорой победе над врагом, осознания необходимости возвращения соотечественников на историческую Родину, отметил президент.Госкомитет по репатриации успешно справляется со своей главной задачей - оказанием помощи репатриантам в период возвращения, адаптации и созданием условий для их комфортного проживания на земле своих предков. Это ключевое связующее звено между абхазской диаспорой и Абхазией. Благодаря работе Госкомитета на родину вернулись соотечественники из Турции, Сирии, Иордании, Египта и других стран.
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аслан бжания, абхазия, репатриация
аслан бжания, абхазия, репатриация
Бжания поздравил Госкомитет по репатриации с 30-летием создания
Государственный комитет по репатриации был создан в разгар Отечественной войны народа Абхазии 23 марта 1993 года.
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Госкомитет по репатриации с 30-летием создания.
Он отметил, что создание Госкомитета 23 марта 1993 года стало свидетельством уверенности в скорой победе над врагом, осознания необходимости возвращения соотечественников на историческую Родину, отметил президент.
Госкомитет по репатриации успешно справляется со своей главной задачей - оказанием помощи репатриантам в период возвращения, адаптации и созданием условий для их комфортного проживания на земле своих предков. Это ключевое связующее звено между абхазской диаспорой и Абхазией.
"Мы хотим, чтобы наши братья за рубежом помнили, что Абхазия - наш общий дом и мы всегда ждем их возвращения на Родину. Так, объединив усилия, мы сможем выстроить сильное, процветающее государство", - подчеркнул глава государства.
Благодаря работе Госкомитета на родину вернулись соотечественники из Турции, Сирии, Иордании, Египта и других стран.