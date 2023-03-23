https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/bzhaniya-pozdravil-goskomitet-po-repatriatsii-s-30-letiem-sozdaniya-1044823894.html

Бжания поздравил Госкомитет по репатриации с 30-летием создания

Бжания поздравил Госкомитет по репатриации с 30-летием создания

Государственный комитет по репатриации был создан в разгар Отечественной войны народа Абхазии 23 марта 1993 года. 23.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-23T19:05+0300

2023-03-23T19:05+0300

2023-03-23T19:05+0300

в абхазии

аслан бжания

абхазия

репатриация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044011257_0:0:2551:1435_1920x0_80_0_0_2da405bba77f5070ba2419fe25de79e6.jpg

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Госкомитет по репатриации с 30-летием создания. Он отметил, что создание Госкомитета 23 марта 1993 года стало свидетельством уверенности в скорой победе над врагом, осознания необходимости возвращения соотечественников на историческую Родину, отметил президент.Госкомитет по репатриации успешно справляется со своей главной задачей - оказанием помощи репатриантам в период возвращения, адаптации и созданием условий для их комфортного проживания на земле своих предков. Это ключевое связующее звено между абхазской диаспорой и Абхазией. Благодаря работе Госкомитета на родину вернулись соотечественники из Турции, Сирии, Иордании, Египта и других стран.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аслан бжания, абхазия, репатриация