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https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/dni-kultury-abkhazii-proydut-v-yuzhnoy-osetii--1044807337.html
Дни культуры Абхазии пройдут в Южной Осетии
Дни культуры Абхазии пройдут в Южной Осетии
Ответный визит южноосетинских артистов в Абхазию состоится в этом году. 23.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Дни культуры Абхазии пройдут в Южной Осетии с 4 по 7 апреля, сообщает пресс-служба Министерства культуры. Даур Кове подчеркнул значимость Дней культуры в укреплении мира, взаимообогащении культур двух братских народов, расширении гуманитарного диалога.Открытие состоится 5 апреля в Государственном драматическом театре имени К. Л. Хетагурова. Государственный Молодежный театр покажет спектакль "Третий день войны" по мотивам рассказов народного писателя Абхазии Шалодии Аджинджал.6 апреля пройдут концерты Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия и артистов абхазской эстрады.
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южная осетия, абхазия, культура
южная осетия, абхазия, культура

Дни культуры Абхазии пройдут в Южной Осетии

17:05 23.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук / Флаг Республики Южная Осетия и Республики Абхазия
Флаг Республики Южная Осетия и Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 23.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук /
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Ответный визит южноосетинских артистов в Абхазию состоится в этом году.
СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Дни культуры Абхазии пройдут в Южной Осетии с 4 по 7 апреля, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

"Это прекрасная возможность рассказать о наших традициях, истории и культуре. Мы договорились об обменных культурных мероприятиях, и вот в этом году все собираемся реализовать", –отметил глава Минкульта Даур Кове.

Даур Кове подчеркнул значимость Дней культуры в укреплении мира, взаимообогащении культур двух братских народов, расширении гуманитарного диалога.
Открытие состоится 5 апреля в Государственном драматическом театре имени К. Л. Хетагурова. Государственный Молодежный театр покажет спектакль "Третий день войны" по мотивам рассказов народного писателя Абхазии Шалодии Аджинджал.
6 апреля пройдут концерты Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия и артистов абхазской эстрады.
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