https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/dni-kultury-abkhazii-proydut-v-yuzhnoy-osetii--1044807337.html

Дни культуры Абхазии пройдут в Южной Осетии

Дни культуры Абхазии пройдут в Южной Осетии

Ответный визит южноосетинских артистов в Абхазию состоится в этом году. 23.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-23T17:05+0300

2023-03-23T17:05+0300

2023-03-23T17:05+0300

в абхазии

южная осетия

абхазия

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102466/31/1024663161_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_c9c0337f8be0d9cf14937de37fd03d0f.jpg

СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Дни культуры Абхазии пройдут в Южной Осетии с 4 по 7 апреля, сообщает пресс-служба Министерства культуры. Даур Кове подчеркнул значимость Дней культуры в укреплении мира, взаимообогащении культур двух братских народов, расширении гуманитарного диалога.Открытие состоится 5 апреля в Государственном драматическом театре имени К. Л. Хетагурова. Государственный Молодежный театр покажет спектакль "Третий день войны" по мотивам рассказов народного писателя Абхазии Шалодии Аджинджал.6 апреля пройдут концерты Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия и артистов абхазской эстрады.

южная осетия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

южная осетия, абхазия, культура