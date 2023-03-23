https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/dorogi-mosty-vodoprovod-i-ochistnye-sooruzheniya-chto-stroitsya-v-abkhazii-1044806802.html

Дороги, мосты, водопровод и очистные сооружения: что строится в Абхазии

Дороги, мосты, водопровод и очистные сооружения: что строится в Абхазии

Начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба в эфире радио Sputnik рассказал, какие объекты строятся и ремонтируются в Абхазии по... 23.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-23T09:35+0300

2023-03-23T09:35+0300

2023-03-23T11:46+0300

в абхазии

инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

абхазия

управление капитального строительства

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SputnikБюджетный ремонтВ 2022 году были начаты ремонтные работы на объектах социальной инфраструктуры на сумму более 300 млн руб. На некоторых объектах работы продолжаются и в 2023 году. Как рассказал Тимур Агрба, финансирование осуществляется за счет собственных средств республики.Перечень ремонтируемых объектов большой. Это и детский сад в Пицунде, и жилой дом №24 в селе Гумиста Сухумского района (Госхоз "Субтропик"), и один из корпусов жилого дома по улице Званба в Сухуме, и энергоснабжение в селе Гуп, и здания музеев Гулиа и Боевой Славы имени Ардзинба, и многие другие. На стадии завершения и ремонт фельдшерских пунктов в Очамчырском районе – в селах Кутол, Адзюбжа, Пакуащ. Работы идут к завершению.Сейчас в Управлении капитального строительства формируют перечень мероприятий на 2023 год.По поручению президента Абхазии в республике приводят в порядок и дорожную инфраструктуру. Будет отремонтировано или заново построено более 150 остановок вдоль республиканской трассы. По словам Агрба, компания "Абхазавтодор" совместно с дорожным фондом уже очищает обочины от мусора и зарослей, планируется также покраска перил и бордюров на мостах.В рамках Инвестпрограммы проводится капремонт линии освещения Псоу-Сухум и Сухум-Очамчыра."На участке Псоу-Сухум 5700 плафонов и порядка 200 опор подлежат замене. Все остальные опоры будут покрашены, на них будут повешены новые светильники. Работы уже начались с границы буквально три дня назад", – отметил начальник УКС.Итоги ИнвестпрограммыНачальник УКС Тимур Агрба подвел итоги Инвестпрограммы 2020-2022 годов.По его словам, на этот период была запланирована реализация 99 проектов, и практически все они завершены. "Есть мероприятия, которые имели статус переходящих объектов, и есть объекты, по которым не успели завершить ремонтные работы в 2022 году ввиду объективных и субъективных обстоятельств. Но в основном все мероприятия Инвестпрограммы 2022 завершены. Те мероприятия, которые не завершены, близятся к завершению. Есть такие объекты, как ремонт водопроводной сети в городе Гагра, должны были завершить в 2022 году. Работы немного затянулись. Объясню причину. Весь курортный сезон – пять месяцев работы не проводились, так как они должны были идти в черте города. И руководством Гагры было принято решение о приостановке работ на курортный сезон, это сдвинуло сроки реализации. Работы были продолжены только после празднования дня города, 6 октября. Сейчас все работы завершены, на месте прокладки водопроводных труб осталось уложить асфальтобетонное покрытие, и мероприятие будет завершено", – пояснил Тимур Агрба.Незавершенным остается и строительство полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района. И здесь, по словам Агрба, есть объективные причины. Производитель сортировочной ленты, с которым были договоренности, ушел с российского рынка, пришлось искать нового. Из-за этого работы затянулись. Сейчас уже сортировочная линия установлена на объекте. Специалисты проводят пусконаладочные работы.На стадии завершения и строительство водозаборного сооружения в селе Мыку, которое питает водой город Очамчыра и близлежащие села. Ремонтные работы были завершены еще в 2022 году, но пусконаладочные работы не могли провести из-за низкого напряжения в электросети. Сейчас уже, как отметил Агрба, ситуация стабилизировалась, работа продолжена, объект будет сдан в ближайшее время.В рамках Инвестпрограммы были и переходящие объекты. Это подстанция “Бзыбь-220”.Масштабным проектом Тимур Агрба назвал строительство очистных сооружений в Гагрском районе. Мощный и значимый проект, который будет обслуживать главные курортные города Абхазии – Гагру и Пицунду. По словам начальника УКС, в районе много курортных объектов, и все сточные воды стекают в реки и в море, что представляет экологическую опасность. Очистные сооружения будут построены в течение двух лет и проблема будет снята. Аналогичный объект планируется и в Гудаутском районе.Планы на новую ИнвестропграммуВ рамках новой Инвестпрограммы планируется реализовать 50 проектов. Это ремонт 35 автомобильных дорог и 15 объектов социальной инфраструктуры."Это опять же очистные сооружения, канализационные станции и детская республиканская больница. Все объекты 2023 года прошли экспертизу, сейчас на экспертизе находится только объект детской республиканской больницы. Как только мы пройдем этап государственной экспертизы, начинем корректировку Инвестпрограммы по предельной сметной стоимости и приступим к работам", – отметил Тимур Агрба.В Сухуме будет капитальный ремонт улиц Когония, Басария, Воронова. Планируется благоустройство улиц Джонуа, Гулиа и Абазинская. На этих улицах появятся новые тротуары.Много работ, по словам Агрба, и в районах. Один из крупных проектов – капитальный ремонт дороги Ткуарчал-Акармара.

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инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, абхазия, управление капитального строительства